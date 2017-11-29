Ярко­-зелёная собачья будка появилась среди кирпичных многоэтажек в одном из микрорайонов наукограда. Расскажем о том, кто ее установил и для кого она предназначена. Добротная теплая будка для собаки стоит у первого подъезда многоквартирного дома на Большой Волге. Из старых досок сколотили основу, изнутри утеплили. Крышу сделали скатной, чтобы на ней не скапливался снег. Пол у домика двойной, тоже для тепла. Алексей Шанин с другом потратили на строительство два дня. «У моих родителей живет собака, у меня тоже, так что опыт строительства жилья для собак есть. С задачей справились без труда, зная размеры будущего хозяина помещения», ­ рассказывает Алексей. Теперь у пса по кличке Босс есть не один хозяин, а сразу 36 ­ как раз столько квартир в подъезде, который он охраняет почти два года. Бездомного пса, который часто ночевал возле подъезда, стала прикармливать Алла Баранова. Хотела даже забрать домой, но он привык жить на улице. Тогда решила придать псу официальный статус. «Кто­то из жителей нашего подъезда соорудил для пса подстилку, а я обошла все квартиры, чтобы выяснить, не будет ли кто против, если у нашей двери станет жить собака, ­ рассказывает Алла. ­ А потом столько было благодарностей, что он здесь живет, потому что в подъезд перестали заходить бомжи. Раньше у нас второй и третий этажи были загажены, бомжи постоянно ночевали на чердаке. Теперь везде чисто». Идея установить для пса будку у подъезда появилась у Лидии Гуренчук, когда она выходила рано утром на работу. Вторую зиму Босс жил у входной двери и заслужил собственную теплую конуру. «Когда зима, мороз, он весь в инее, но никуда не уходит, значит, доверяет жильцам нашего подъезда, ­ вспоминает Лидия. ­ С приближением зимы я вновь начала опять задумываться, что будет, когда пойдет снег, придут морозы. Если пес верен нам и выполняет функции охранника, должны и мы о нем позаботиться». Всего несколько дней, как у Босса есть конура. Он в ней еще не обвыкся. Всегда очень осторожный, недоверчивый к людям, пока с опаской заходит в свою будку. Жители подъезда стараются помочь ему обжить новый дом, миску с кормом ставят теперь туда. Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА