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Построить стадион за месяц такая задача стоит перед подрядчиком. Требуется освоить 35 миллионов рублей и организовать с нуля в Дубне современное футбольное поле уровня ФИФА. Расскажем, как планируют строители справиться с этой задачей накануне наступления морозов.
Футбольное поле на стадионе «Волна» будет выгодно отличаться от всех имеющихся в Дубне. На нем планируется организовать самую современную дренажную систему. Чтобы вода максимально уходила в грунт, на песчаную подушку будет насыпан слой гранитной крошки. «Мы используем гранитный отсев, потому что он хорошо пропускает воду, говорит заместитель директора строительной компании Павел Сатирин. Если мы используем другое, например, бетонный бой, то он просто превратится в камень, и вода будет стоять наверху. Гранитный отсев дорогое удовольствие, но мы используем именно его, а на него будет укладываться трава».
Площадку сделают не идеально ровной, а устроят по принципу скатной крыши. По центру пройдёт ребро немного выше остальной поверхности. Угол наклона – всего полградуса. От него уклоны к краям. По периметру – дренажные трубы и сточные колодцы. На «Волне» будет единственное поле такого качества в городе.
«Размеры поля мы сделали ближе к требованиям ФИФА – 107 на 70 метров, рассказал директор спортивной школы «Волна» Павел Прох. Такого уровня поля в городе нет. В нем назрела необходимость, поскольку у нас три команды – победители Московской области по большому футболу».
Существенных изменений на стадионе не запланировано. Главное футбольное поле – по центру. За воротами с одной стороны – площадка для баскетбола, с другой – для волейбола и воркаута. Вокруг была гаревая беговая дорожка теперь на нее уложат искусственное покрытие. Для зрителей запланированы трибуны на 500 мест с удобными пластиковыми креслами.
«Все эти мероприятия по реконструкции стадиона позволят дополнительно привлечь на этот объект многих любителей спорта и улучшить условия для тех, кто уже занимается – прежде всего для футболистов и легкоатлетов, которые входят в систему дополнительного образования спортшколы «Волна», отметил начальник управления по физкультуре, спорту и делам молодёжи администрации Дубны Геннадий Минаев.
Реконструкция стадиона началась еще летом. В конце июня были снесены трибуны. Приостановились работы по техническим причинам – затянулись конкурсные мероприятия. Теперь строителям придется приспосабливаться к возможным морозам.
«Есть специальные клеи, которые используют для укладки резинового и травяного покрытия, поясняет Павел Сатирин. Они могут быть использованы под дождем и снегом – в редких случаях, а в мороз – точно можно ими работать».
Работы идут очень активно. На стадионе постоянно трудятся люди и техника. Срок окончания строительства – 1 декабря. Стоимость – 35 миллионов рублей. Через месяц по областной программе «Спорт Подмосковья» дубненцы должны получить реконструированный стадион «Волна».