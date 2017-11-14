Построить стадион за месяц ­ такая задача стоит перед подрядчиком. Требуется освоить 35 миллионов рублей и организовать с нуля в Дубне современное футбольное поле уровня ФИФА. Расскажем, как планируют строители справиться с этой задачей накануне наступления морозов.

Футбольное поле на стадионе «Волна» будет выгодно отличаться от всех имеющихся в Дубне. На нем планируется организовать самую современную дренажную систему. Чтобы вода максимально уходила в грунт, на песчаную подушку будет насыпан слой гранитной крошки. «Мы используем гранитный отсев, потому что он хорошо пропускает воду, ­ говорит заместитель директора строительной компании Павел Сатирин. ­ Если мы используем другое, например, бетонный бой, то он просто превратится в камень, и вода будет стоять наверху. Гранитный отсев ­ дорогое удовольствие, но мы используем именно его, а на него будет укладываться трава».

Площадку сделают не идеально ровной, а устроят по принципу скатной крыши. По центру пройдёт ребро немного выше остальной поверхности. Угол наклона – всего полградуса. От него ­ уклоны к краям. По периметру – дренажные трубы и сточные колодцы. На «Волне» будет единственное поле такого качества в городе.

«Размеры поля мы сделали ближе к требованиям ФИФА – 107 на 70 метров, ­ рассказал директор спортивной школы «Волна» Павел Прох. ­ Такого уровня поля в городе нет. В нем назрела необходимость, поскольку у нас три команды – победители Московской области по большому футболу».

Существенных изменений на стадионе не запланировано. Главное футбольное поле – по центру. За воротами с одной стороны – площадка для баскетбола, с другой – для волейбола и воркаута. Вокруг была гаревая беговая дорожка ­ теперь на нее уложат искусственное покрытие. Для зрителей запланированы трибуны на 500 мест с удобными пластиковыми креслами.

«Все эти мероприятия по реконструкции стадиона позволят дополнительно привлечь на этот объект многих любителей спорта и улучшить условия для тех, кто уже занимается – прежде всего для футболистов и легкоатлетов, которые входят в систему дополнительного образования спортшколы «Волна», ­ отметил начальник управления по физкультуре, спорту и делам молодёжи администрации Дубны Геннадий Минаев.

Реконструкция стадиона началась еще летом. В конце июня были снесены трибуны. Приостановились работы по техническим причинам – затянулись конкурсные мероприятия. Теперь строителям придется приспосабливаться к возможным морозам.

«Есть специальные клеи, которые используют для укладки резинового и травяного покрытия, ­ поясняет Павел Сатирин. ­ Они могут быть использованы под дождем и снегом – в редких случаях, а в мороз – точно можно ими работать».

Работы идут очень активно. На стадионе постоянно трудятся люди и техника. Срок окончания строительства – 1 декабря. Стоимость – 35 миллионов рублей. Через месяц по областной программе «Спорт Подмосковья» дубненцы должны получить реконструированный стадион «Волна».