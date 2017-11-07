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За заслуги и добросовестный труд Печать
07.11.2017 12:37

На торжестве в честь Дня народного единства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды за заслуги и добросовестный труд жителям региона.

На праздничной церемонии присутствовали члены правительства Московской области, главы муниципальных образований, руководители и работники учреждений здравоохранения, образования, культуры, науки, социальной защиты, сельского хозяйства, спорта, промышленной и транспортной отрасли, представители силовых структур и религиозных конфессий,  а также общественные деятели.

«В преддверии Дня народного единства мы традиционно собираемся для того, чтобы отметить самых лучших, самых достойных людей, коллег, которые на протяжении очень многих лет добросовестно, профессионально, с полной самоотдачей работают на благо нашей страны и нашего Подмосковья. Всех  нас  объединяет одно: мы хотим видеть Россию сильной  и независимой, а наше Подмосковье  ­ комфортным и процветающим.  Во все времена именно единство вело нашу страну к успеху, и сегодня нам также нужна сплоченность ради общей цели. В своей работе мы опираемся на идеологию Президента, понимаем, что сила России ­  в благополучии ее регионов, постоянном развитии, в улучшении качества жизни, повышении конкурентоспособности экономики. За каждым успехом нашего региона стоит труд сотен тысяч людей, и для меня большая честь в этот торжественный день вручить заслуженные награды выдающимся жителям нашего Подмосковья», – сказал во вступительном слове Андрей Воробьев.

В числе награжденных  ­ представители нашего наукограда.   За  заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены родители четырех детей из городского округа Дубна Юрий и Вероника Нефедовы. Поздравляем!
 

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