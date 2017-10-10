Шестого октября ОЭЗ «Дубна» посетил заместитель министра экономики Республики Татарстан Айрат Шамсиев. Цель визита ­ знакомство с территорией опережающего развития и проектами ее компаний­резидентов. С бизнес сообществом Татарстана у Особой экономической зоны «Дубна» давние деловые контакты. С целью наладить партнерство в наукоград приезжали представители министерства информатизации и связи республики, корпорации развития. В свою очередь руководители ОЭЗ побывали с ответными визитами в Казани, посетили технополис «Химград» и инновационно­производственный технопарк «Идея». На этот раз с ознакомительным визитом в ОЭЗ «Дубна» прибыл заместитель министра экономики Республики Татарстан Айрат Шамсиев. В поездке его сопровождал советник генерального директора по инвестициям Корпорации развития Московской области Евгений Залешин. ­ Наша особая экономическая зона в последние годы активно наращивает свои инвестиционные возможности, налаживает новые контакты и обмен опытом как с отечественными, так и с зарубежными партнерами, ­ сказал, приветствуя гостей, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. ­ Нам есть что показать и в плане развития инфраструктуры территории, и по реализации проектов компаний­резидентов, которые в течение двух последних лет массово выходят на стройплощадки и открывают собственные предприятия. Подтверждение этим словам руководителя ОЭЗ «Дубна» было продемонстрировано сразу. С террасы Конгресс­центра гости смогли увидеть практически всю левобережную площадку. Антон Афанасьев рассказал о заводах «ПРОМТЕХ­Дубна», «Эйлитон» и «Акванова Рус», которые не первый год выпускают продукцию нового поколения, востребованную на отечественном и мировом рынке в таких стратегических отраслях, как авиационно­космическая, энергетика, медицина и фармацевтика. На днях на правом берегу был открыт завод «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» по производству медицинских шприцев одноразового применения, он станет самым крупным в России. А всего в настоящее время на двух площадках ОЭЗ осуществляют строительство собственных объектов более 15 резидентов, 5 из которых планируют ввести в эксплуатацию свои предприятия до конца текущего и в самом начале 2018 года. По завершении визита заместитель министра отметил высокую степень готовности инфраструктуры ОЭЗ, отличные условия, созданные ее Управляющей компанией для осуществления резидентами своих проектов, а также грамотный подход к их реализации на этапе инвестирования и последующего запуска бизнеса. У вас более 130 резидентов, и это, конечно, впечатляет, ­ сказал Айрат Шамсиев. ­ Мы тоже активно строимся, у нас 62 промышленных площадки, задача довести это число до 100. Сейчас по поручению президента Республики Татарстан мы изучаем опыт технопарков Московской области, Калуги, собираем практику по всей России и зарубежный опыт для того, чтобы лучшие внедрить у себя. Сложности по ОЭЗ у нас общие ­ это дефицит квалифицированных кадров и нехватка жилья для специалистов. Поэтому есть договоренность о визите Антона Владимировича в ОЭЗ «Алабуга», мы готовы поделиться своими наработками по решению жилищной и кадровой проблем. Айрат Шамсиев также подчеркнул, что Татарстан заинтересован в развитии общих для регионов программ, по которым подмосковные инновационные предприятия смогут взаимодействовать с высокотехнологичными компаниями республики. Замминистра высказал пожелание продолжить взаимовыгодное деловое сотрудничество и бизнес партнерство с ОЭЗ в Дубне.