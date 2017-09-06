Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Роспартнер» была основана в 2008 году и с тех пор активно развивается на рынке информационных технологий, предлагая собственные IT-решения. Об уже внедренных в практику и перспективных разработках, о коллективе рассказывает исполнительный директор ООО «Роспартнер» Наталья Краснобаева. – Наталья Николаевна, какие технологии использует компания сегодня и для чего? – Наша компания старается идти в ногу со временем, и при разработке новых продуктов и информационных систем мы используем такие современные информационные технологии, как Big data, нейросеть, Machine learning (машинное обучение), чат-боты, контейнеризация. Бизнес-модель развития нашей компании строится на принципе – не разрабатывать программные продукты с нуля, изобретая велосипед, а строить решения на базе лучших достижений IT-индустрии, используя передовые технологии. Это позволяет сократить цикл от идеи до вывода продукта на рынок, снизить стоимость разработки и, главное, предложить потребителю действительно надёжное рабочее решение. – Назовите перспективные разработки компании «Роспартнер». – Мы работаем над проектами, которые в будущем будут востребованы и облегчат жизнь людей. Например, сейчас специалисты компании занимаются исследованием в области разработки универсального браслета для школьника – гаджета, который будет использоваться в качестве пропуска на территорию школы и для оплаты обедов как дебетовая карта, исключающая нецелевую растрату денежных средств, а также как GPS-передатчик. Работаем над тем, чтобы GPS-данные были намного точнее существующих. Учащимся – удобно, а родителям – спокойно. – Известно, что «Роспартнер» разрабатывает, поддерживает и развивает высоконагруженные информационные системы для взаимодействия государства и граждан, государства и бизнеса. Какие актуальные проекты ведутся в этом направлении? – «Роспартнер» работает в отрасли, которая формирует наше ближайшее будущее и более далекую перспективу. Автоматизация, информатизация и интернет-технологии – именно здесь сейчас лучшие умы, активная молодежь, амбициозные соискатели. Социально значимые проекты, над которыми мы сегодня работаем: портал «Наш город», официальный портал мэра г. Москвы, порталы учреждений культуры, органов исполнительной власти столицы и другие. Все проекты направлены на улучшение качества жизни граждан, обеспечение оперативного решения их вопросов. – А какими собственными продуктами гордится компания и что составляет ее потенциал развития? – Темп работы в компании продиктован скоростью развития технологий. Вчерашние инновации завтра уже будут рассматриваться потребителем как устаревшие. Наша команда не просто должна идти в ногу со временем, мы обязаны предвосхищать задачи и потребности завтрашнего дня. Поэтому вопрос потенциала очень важен для нас: потенциал технологий, разработок, но самое главное – наш кадровый потенциал. Именно благодаря сплоченной, дружной, объединенной общей идеей и целью команде «Роспартнер» разработал и выпустил собственные продукты, которые сейчас востребованы на рынке. Назову лишь некоторые. «Сервис-Монитор» – система управления процессами эксплуатации и мониторинга информационных систем. В основе решения – программные роботы, имитирующие действия пользователя, Big Data анализ, своевременное оповещение и автоматизированный анализ аварий и их предотвращение в Центрах обработки данных и крупных IT-структурах. Решение «Сервис-Монитор» входит в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России. «Униформа» – комплексная система для автоматизации процесса поддержки пользователей информационных систем. Цель проекта — упрощение коммуникации пользователей и служб технической поддержки. С помощью «Униформы» пользователь самостоятельно может быстро найти ответ на свой вопрос благодаря интерактивной базе знаний, обратиться в службу технической поддержки из любого канала связи, будь то Skype, Telegram, Viber, ВКонтакте и другие мессенджеры и соцсети. Разработаны роботы, которые общаются с пользователем, решая типовые обращения, при этом пользователь не замечает, что общается не с оператором. Удобство для пользователя – быстрое решение его вопросов, удобство для оператора – исключение перегрузок, качественная отработка всего потока запросов. И это только часть преимуществ. – В каких сотрудниках компания заинтересована в первую очередь? И чем в качестве потенциальных работников привлекательны для «Роспартнера» студенты университета «Дубна»? Более 80% сотрудников компании – это как раз выпускники университета «Дубна», и, без преувеличения, они наши самые ценные кадры. Мы ценим людей, которые хотят и могут ставить цели и добиваться результата. Даже если соискатель не в полной мере соответствует нашим требованиям, но готов приложить усилия, чтобы параллельно работе обучаться – это наш человек. Компания со своей стороны создает благоприятную среду для обучения и развития необходимых навыков и знаний. Мы обращаем внимание на жизненную позицию, увлечения и хобби, на умение вести диалог, взаимодействовать с коллегами и прислушиваться к советам, защищать свое мнение и реагировать на критику. Очень многое зависит от желания и целей конкретного человека. – Наталья Николаевна, за счет чего, каким образом предоставляете сотрудникам возможность профессионального роста? – Мы ценим тех, кто уделяет большое внимание своему профессиональному развитию. В компании существует график образовательных мероприятий, по которому сотрудники самостоятельно строят план обучения. Они принимают участие в его актуализации, сообщая об интересующих мероприятиях, которые хотели бы посетить. Мы приглашаем опытных тренеров для проведения обучающих курсов, интерактивных игр, например, по коммуникациям, тайм-менеджменту, сложным переговорам. Набирает обороты «Академия внутреннего обучения», в рамках которой ведется обмен знаниями по последним технологиям, а самые опытные сотрудники делятся с коллегами новшествами в своей профессиональной области. За каждым новым специалистом закреплен тьютор, который занимается его развитием, повышением компетенций, а руководитель проектной группы ведет «карту компетенций» по каждому сотруднику. Мы придумали такой вид активности, как «задачи из песочницы»: даже работая в отделе технической поддержки, но имея задатки программиста, сотрудник может взять задачку по разработке и попробовать ее решить. Таким образом, он «набивает руку» и прокачивает свои навыки на реальных задачах. Внутри компании практикуем конкурсы на решение тех или иных задач, лучшие поощряем. – Поощряется ли профессиональное развитие? – Конечно. Например, мы направляем сотрудника на обучение по интересным ему темам, при этом все расходы берет на себя компания. Еще один вид поощрения – премии и благодарности, повышение в должности. Нередки случаи, когда в течение года молодой специалист, обучаясь и успешно решая задачи, преодолевает несколько ступеней карьерной лестницы. Фото лучших сотрудников размещены на корпоративной доске почёта, к их мнению прислушиваются, их ценят. Возможность профессионального развития уже является важным достоинством компании. Как говорил Стив Джобс, «пройденный путь и есть награда». – А как решаете задачи по развитию всей команды? – Наш коллектив – это большая семья со своими традициями. Несколько раз в году мы проводим крупные корпоративные мероприятия, спортивные и интеллектуальные игры. Любим новые развлечения, например, одним из последних были соревнования по бамперболу – новому виду футбола, набирающему популярность. Стараемся формировать корпоративные традиции, отмечать совместные праздники, личные события сотрудников. Все это формирует командный дух, как сказал Стив Джобс, «великие дела не осуществляются в одиночку, они всегда достижение команды». Светлана ЖУКОВА