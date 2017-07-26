В преддверии Дня города в Доме ветеранов состоялся праздник «Любимая Дубна», приуроченный 61­й годовщине города. Праздничный концерт задал торжественный тон всему мероприятию, но прежде состоялось чествование активистов ветеранского движения.

Ведущие праздника ­ председатель городского Совета ветеранов – Вячеслав Борисович Трофимов и Валентина Петровна Кашатова сердечно поздравили присутствующих с наступающим праздником. Гостей приветствовал хореографический коллектив Центра детского творчества «Веселая акадения» (руководитель Маркова В.Л.). Дети играли на инструментах, пели, читали стихи и танцевали. Малыши очень трогательно исполнили танго. А сводный хор порадовал собравшихся «Катюшей», которую подпевал уже весь зал.

Далее чествовали ветеранов города и градообразующих предприятий. Помощник депутата Московской областной Думы М.А. Богомолов вручил благодарственные письма Московской областной Думы Л.А. Сабитовой и А.И. Кузнецову.

Были также вручены благодарственные письма городского Совета ветеранов активистам ветеранского движения В.П. Бойцовой, Н.И. Щёновой, А.Я. Троицкой, Е.Н. Яцевой, Н.В. Борьковой, а за активное участие в городской выставке декоративно­прикладного творчества ­ Л.И. Абдуллаевой.

Почетный знак «Всероссийской ветеранской организации» был вручен членам Совета ветеранов Н.В. Новиковой, Л.А. Панкрашкиной, Т.Г. Поповой.

После награждений начался концерт одного из любимых ветеранских хоров, «самого мобильного» по словам Вячеслав Борисовича, ­ хора «Сударушка» (художественный руководитель С.В. Кучеренко). И полились песни о нашей дорогой малой Родине – о Дубне, о России, песни народные и современные, шуточные с приплясом, зажигательные казачьи песни и песни времен нашей молодости. И репертуар, и исполнение потрясающие! Зрители подпевали хору и бурными аплодисментами благодарили за доставленное удовольствие. По окончании концерта всем членам хора вручены Благодарственные письма главы города, а Н.В. Суриковой и Т.Ф. Ковальчук– знак «Почетный ветеран Подмосковья».

В завершение праздника Е.Н. Яцева прочитала гимн Дубны, а Валентина Петровна еще раз всех поздравила и напутствовала присутствующих: «Любите людей! Любите жизнь! И будьте счастливы!» В приподнятом настроении уходили ветераны с праздника, поздравляя друг друга с днем рождения города и желая ему и его жителям долгих лет и процветания.

Л.Н. Токарева

Фото Ольги Сафоновой