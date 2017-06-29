Пилотный проект «Демонстрационный экзамен» стартовал в аграрно-технологическом техникуме «Дубна». Впервые студенты проходили испытания в таком формате. Расскажем о преимуществах, которые дает выпускнику сдача экзамена по-новому.

Алексей Магазинский впервые сдает экзамен в таком формате. Он на третьем курсе Яхромского колледжа. Механизмы – его конёк с детства. Сам ремонтирует свою технику – мотоцикл и машину, скоро сможет и трактор починить. Сейчас разбирается в пресс-подборщике для сена. Этот модуль оказался самым сложным на экзамене. «Перед тем, как подцепить подборщик, надо было найти неисправности, отрегулировать, – рассказывает Алексей. – Я не нашел только одну неисправность – забыл проверить освещение».

Демонстрационный экзамен проводится впервые. Опробовать систему решили в дубненском аграрно-технологическом техникуме. Здесь организован ресурсный центр, один из 14-ти в Подмосковье, где сосредоточены квалифицированные педагогические кадры и новое оборудование. Экзамен называется демонстрационным, поскольку проходит открыто. На него приглашаются потенциальные работодатели. Дубненские студенты сдают его вместе с теми, кто учится в других сельскохозяйственных техникумах. В качестве экспертов приглашены педагоги со стороны.

«Демонстрационный экзамен демонстрирует навыки студентов не только экзаменационной комиссии учебного заведения, но и экспертам других образовательных организаций, – рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе Яхромского колледжа Владимир Некрасов. – Это повышает результативность экзамена и вносит дух конкуренции. А конкуренция, как мы знаем, является двигателем прогресса».

В каждом из пяти модулей нужно найти и устранить неисправности. Задача студентов – обнаружить их все и подготовить агрегат к работе. Испытания проходят третьекурсники специальности «Механизация сельского хозяйства» из средних специальных учебных заведений Дубны, Яхромы, Сергиева Посада и Домодедова. Экзамен разработан и оценивается по критериям системы WorldSkills.

«Планируется, что у каждого выпускника будет Skill-паспорт, – говорит главный региональный эксперт демонстрационного экзамена Сергей Пелипенко. – У каждого – диплом и Skill-паспорт, где указано, что он сдавал, какие модули и сколько баллов набрал. Приходя к работодателю, он показывает, что сдавал по методике WorldSkills».

Использование параметров WorldSkills усложняет задачу выпускников, но и повышает уровень их знаний и умений. Эта система признана во всем мире самой методически выверенной и удобной. Она составлена на основе современных требований и использует только новейшее оборудование.

«Работая на этой технике, готовясь к этому экзамену, наши ребята осваивают новые технологии, – уверен Владимир Некрасов. – Это позволяет нам контролировать не просто выпуск специалистов, которые имеют свидетельство об образовании, но готовых профессионалов на конкретное производство, способных работать на современном актуальном оборудовании».

Введение демонстрационного экзамена не отменяет других выпускных испытаний. В ближайшее время, после того как новый формат будет опробован в Дубне, он станет обязательным в средних специальных учебных заведениях Московской области.

Ольга ГРИГОРЬЕВА