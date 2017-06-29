Дубненцы задыхаются от вони в собственных квартирах. Кто-то даже разводит цветы, чтобы заглушить постоянный запах канализации. С наступлением тепла отвратительные миазмы начали заполнять подвал жилого дома №14 на улице Попова. Что там происходит – выяснили журналисты.

Характерный запах сшибает с ног уже на подходе к дому №14. У седьмого и восьмого подъездов пахнет канализацией. Особенно трудно приходится тем, кто живет в этом доме на первом этаже: вонь проникает в квартиры. Открывать форточки и проветривать – бессмысленно. Запах везде. А выйти на лоджию и подышать свежим воздухом – мечта.

«Невозможно дышать, я могу выйти погулять, а вот моя мама не может передвигаться и вынуждена дышать этим воздухом, – жалуется жительница дома Лидия Гусева. –Запах повсюду – с первого этажа до самого верха. Даже в комнатах пахнет. Пахнет в шкафу – чистое бельё пахнет канализацией».

Любовь Климова с соседями разбила палисадник у себя под окнами, чтобы запах цветов заглушал вонь. Но эта мера мало помогает, особенно когда открыта форточка в подвале. «Если мы открываем подвальное вентиляционное окно, оттуда летят комары, мошки в мое окно, прямо в спальню, – рассказывает Любовь Климова. – И очень резкий запах фекалий».

В подвале почти все помещения полузатоплены, особенно в дождливую погоду. На полу в воде плесень, грибки, личинки комаров шевелятся, как живой ковер. Кругом растительность непонятного происхождения и фекалии.

Жильцы дома периодически жалуются в управляющую компанию. «Я шестого июня написал письменное заявление в управляющую компанию, и это не первый раз, – рассказывает Борис Березовский. – Еще осенью всем подъездом подписи собирали. Нас успокоили, обещали все сделать».

Жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию, всем подъездом собрали подписи, чтобы в подвале навели порядок. Однако поменяли только часть пришедших в негодность канализационных труб, оставшиеся постоянно подтекают и грозят авариями.

«Произошла аварийная ситуация на хозфекальном участке канализации, – поясняет генеральный директор УК «Финсервис» Алексей Угрюмов. – Проблема в том, что дом не новый, трубы надо менять. К сожалению, разом всё поменять не можем. В феврале была проблема в седьмом подъезде. Там участок канализации полностью заменен».

В течение ближайшего времени специалисты управляющей компании обещают заменить оставшиеся старые трубы. Кроме того, они обязались вычистить подвал и продезинфицировать его, чтобы даже запаха не осталось.

Ольга ГРИГОРЬЕВА