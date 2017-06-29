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Чтоб и запаха не осталось Печать
29.06.2017 09:42

Дубненцы задыхаются от вони в собственных квартирах. Кто-то даже разводит цветы, чтобы заглушить постоянный запах канализации. С наступлением тепла отвратительные миазмы начали заполнять  подвал жилого дома №14 на  улице Попова. Что там происходит – выяснили журналисты.

 

Характерный запах сшибает с ног уже на подходе к дому №14. У седьмого и восьмого подъездов пахнет канализацией. Особенно трудно приходится тем, кто живет в этом доме на первом этаже:  вонь  проникает  в квартиры. Открывать форточки и проветривать – бессмысленно. Запах везде. А выйти на лоджию и подышать свежим воздухом – мечта.

«Невозможно дышать,  я могу выйти погулять, а  вот моя мама  не может   передвигаться  и  вынуждена дышать  этим воздухом, – жалуется жительница дома Лидия Гусева. –Запах повсюду – с первого этажа до самого верха. Даже в комнатах пахнет. Пахнет в шкафу – чистое бельё пахнет канализацией».

Любовь Климова с соседями разбила палисадник у себя под окнами, чтобы запах цветов заглушал  вонь.  Но эта мера мало помогает, особенно  когда открыта форточка  в  подвале. «Если мы открываем подвальное вентиляционное окно,  оттуда летят комары, мошки  в мое окно, прямо в  спальню,  –  рассказывает Любовь Климова. – И очень резкий  запах фекалий».

В подвале почти все помещения полузатоплены, особенно в дождливую погоду. На полу в воде плесень, грибки, личинки комаров шевелятся, как живой ковер. Кругом растительность непонятного происхождения и фекалии.

Жильцы дома периодически жалуются в управляющую компанию.  «Я шестого июня написал письменное заявление в управляющую компанию, и это не первый раз, – рассказывает Борис Березовский. –   Еще осенью  всем подъездом подписи собирали. Нас успокоили, обещали все   сделать».

Жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию,  всем подъездом собрали подписи, чтобы в подвале навели порядок. Однако поменяли  только часть  пришедших в негодность канализационных труб,    оставшиеся  постоянно подтекают и грозят авариями.

«Произошла аварийная ситуация на хозфекальном участке канализации, – поясняет генеральный директор УК «Финсервис»  Алексей Угрюмов. – Проблема в том, что дом не новый, трубы надо менять. К сожалению, разом всё поменять не можем. В феврале была проблема в седьмом подъезде. Там участок канализации полностью заменен».

В течение ближайшего  времени  специалисты управляющей компании обещают заменить оставшиеся старые трубы. Кроме того, они обязались вычистить подвал и продезинфицировать его, чтобы даже запаха не осталось.

Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

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