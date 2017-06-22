В первый раз признали опасным, во второй – не разрешили эксплуатировать, в третий – приняли с недоработками и назначили четвертый, заключительный, осмотр. Чем закончилась эпопея с дубненским городским пляжем?

Чтобы дубненцы получили своё место под солнцем – могли пользоваться городским пляжем – его должна принять специальная комиссия. Два раза ей не удавалось это сделать. Теперь третья попытка, и специалисты опять нашли недостатки.

Официально пляжный сезон в Подмосковье открывается 1 июня. К этому моменту все места отдыха у воды должны быть подготовлены. В Дубне к назначенному сроку условия были соблюдены лишь частично.

«Мы убедились, что акты выполненных работ в наличии, – пояснил старший госинспектор ГИМС МЧС России по Московской области Александр Беребин. – Это акты по водолазному обследованию дна и его очистке. Оно было проведено. Также есть акт установки буйков ограждения, за которые нельзя заплывать отдыхающим и за которые ближе к берегу нельзя подходить моторным судам».

Сейчас к техническим характеристикам претензий нет. Получены результаты проб воды и песка. Все они соответствуют санитарным нормам. Оборудование – зонтики от солнца, кабинки для переодевания, урны и лавочки – установлено и покрашено. Но благоустройство по-прежнему не выполнено.

«Сегодня ввиду неблагоустроенности пляжа горожане будут чувствовать себя здесь не очень комфортно – песок не разровнен, имеются валы, не все элементы малых архитектурных форм могут использоваться по прямому назначению, – заявил начальник территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области Александр Трухин. – Поэтому нашей службой по вопросам благоустройства дан еще один срок».

В результате третьего осмотра городской пляж принят с условием устранения недоработок. Главная – разровнять в единой плоскости песок. Его привезли достаточно – две тысячи тонн. Качество соответствующее – чистый, сертифицированный. Но загорать на нем пока неудобно.

«Техника, которой мы пытались разравнивать, просто вязнет в этом песке, – говорит начальник управления ЖКУ и транспорта администрации Дубны Дмитрий Шилин. – Видимо, придется организовать субботник, собирать людей и вручную пытаться выровнять и сделать нормальный пляж».

Вручную не пришлось работать. Пригласили частного предпринимателя с легким бульдозером, которому удалось спуститься к кромке воды, не нарушив благоустройства. За две недели безуспешных попыток сдачи пляжа в эксплуатацию муниципалитету выписано два штрафа и выдано несколько предупреждений, в которых указаны сроки устранения недостатков. И вот наконец городской пляж официально приняли в эксплуатацию по всем параметрам.

Ольга ГРИГОРЬЕВА