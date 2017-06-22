Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Дубненцы получили место под солнцем Печать
22.06.2017 09:32

В первый раз  признали опасным, во второй – не разрешили эксплуатировать, в третий – приняли с недоработками и назначили четвертый, заключительный, осмотр. Чем закончилась эпопея  с дубненским  городским пляжем?

Чтобы  дубненцы  получили своё место под солнцем – могли пользоваться городским пляжем – его должна принять специальная комиссия. Два раза ей не удавалось это сделать. Теперь  третья попытка, и  специалисты опять нашли недостатки.

Официально пляжный сезон в Подмосковье открывается 1   июня. К этому моменту все места отдыха у воды должны быть подготовлены. В Дубне к назначенному  сроку условия были соблюдены лишь частично.

«Мы убедились, что акты выполненных работ в наличии, – пояснил старший госинспектор ГИМС МЧС России по Московской области Александр Беребин. – Это акты по водолазному обследованию дна и его очистке. Оно было проведено. Также есть акт установки буйков ограждения, за которые нельзя заплывать отдыхающим и за которые ближе к берегу нельзя подходить моторным судам».

Сейчас к техническим характеристикам претензий нет. Получены результаты проб воды и песка. Все они соответствуют санитарным нормам. Оборудование – зонтики от солнца, кабинки для переодевания, урны и лавочки  – установлено и покрашено. Но благоустройство по-прежнему не выполнено.

«Сегодня  ввиду неблагоустроенности  пляжа  горожане  будут чувствовать себя здесь не очень комфортно – песок не разровнен, имеются валы,  не все элементы малых архитектурных форм могут использоваться по прямому назначению, – заявил начальник территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области Александр Трухин. – Поэтому нашей службой по вопросам благоустройства дан еще один срок».

В результате третьего осмотра городской пляж принят с условием устранения недоработок.  Главная –  разровнять в единой плоскости песок. Его привезли достаточно  – две тысячи тонн. Качество соответствующее  –  чистый, сертифицированный. Но загорать на нем пока неудобно.

«Техника, которой мы пытались разравнивать, просто вязнет в этом песке, – говорит начальник управления ЖКУ и транспорта администрации Дубны Дмитрий Шилин. – Видимо, придется организовать субботник, собирать людей и вручную пытаться выровнять и сделать нормальный пляж».

Вручную не пришлось работать. Пригласили частного предпринимателя с легким бульдозером, которому удалось спуститься к кромке воды, не нарушив благоустройства. За две недели безуспешных попыток сдачи пляжа в эксплуатацию муниципалитету выписано два  штрафа  и выдано несколько предупреждений, в которых указаны сроки устранения недостатков. И  вот наконец городской пляж официально приняли  в эксплуатацию по всем параметрам.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Июня 2017 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо