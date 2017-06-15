Российский конкурент Boeing 737 и Airbus A320 – новый магистральный самолет МС-21 – совершил первый успешный испытательный полет. Активное участие в реализации этого проекта приняли резиденты ОЭЗ «Дубна».

На Иркутском авиационном заводе состоялся первый испытательный полет нового российского среднемагистрального лайнера МС-21-300. Непосредственное участие в успешной реализации этого грандиозного проекта приняли резиденты ОЭЗ «Дубна» – компании ОКБ «Аэрокосмические системы» и «Промтех-Дубна», входящие в холдинг «Промышленные технологии». Применение специалистами собственных методик проектирования и собственного программного обеспечения позволило значительно ускорить столь знаменательное событие в отечественном авиастроении, как постройка и полет российского лайнера. Его еще называют магистральным самолетом XXI века.

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров – ориентирован на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок и способен заменить используемые сейчас в российских авиакомпаниях самолеты иностранного производства, в том числе такие известные, как Boeing 737 и Airbus A320. Теперь авиалайнер отечественной разработки и сборки составляет им достойную конкуренцию, и значительная доля заслуги в этом принадлежит резидентам ОЭЗ «Дубна».

В рамках проекта «МС-21» в инженерном центре ОКБ «Аэрокосмические системы» и на производственной площадке «Промтех-Дубна» была выполнена очень важная его часть – разработка и производство бортовых кабельных сетей по самым новейшим технологиям.

Специалисты компаний разработали и изготовили бортовую кабельную сеть первого летного самолета, кабельную сеть комплексной системы бортовых измерений, стенд системы электроснабжения машины, а также комплекты кабельной сети и трубопроводов гидравлических систем, имитирующих бортовые, для стендов «Электронная птица» и «Железная птица», необходимые для проведения сертификационных испытаний самолетных систем.

На самолетах серии МС-21 теперь будут устанавливаться трубопроводы гидравлической, кислородной, противопожарной, пневматической систем и системы нейтрального газа производства дубненских резидентов.

Специалисты ОКБ «Аэрокосмические системы» и «Промтех-Дубна» непрерывно, в круглосуточном режиме участвовали в подготовке самолета к первому полету и в настоящее время продолжают сопровождать летные испытания первого борта и производство последующих лайнеров.

Сегодня ОКБ «Аэрокосмические системы» участвует в программах по разработке перспективных и модернизации существующих образцов авиационной и наземной техники военного и гражданского применения в части разработки бортовых кабельных сетей и трубопроводов систем общего и специального назначения в целом, а также их компонентов.

Наличие собственной испытательной лаборатории позволяет значительно сократить сроки проведения квалификационных испытаний разрабатываемых изделий, а качество регулярно подтверждается в процессе аудитов органами по сертификации. В опытном конструкторском бюро внедрена и действует сертифицированная система менеджмента качества, соответствующая международным стандартам серии ISO 9001, авиакосмическим стандартам серии AS/EN 9100, стандартам в области качества СРПП ВТ.

Поставка магистральных самолетов МС-21 планируется на осень 2018 года. Первые летные экземпляры нового самолета должны быть направлены крупнейшему российскому авиаперевозчику «Аэрофлот». С 2020 года корпорация «Иркут» планирует ежегодно производить по 20 МС-21, а с 2023 года нарастить темп до 70 машин в год, так что стабильные заказы резидентам ОЭЗ «Дубна» гарантированы.

Светлана ЖУКОВА