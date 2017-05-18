Для ветеранов и пенсионеров левобережья – участников традиционного Клуба общения – гостеприимно распахнуло свои двери кафе «Кремлевское». День выдался на удивление солнечный и теплый, и настроение у всех было праздничное.

На вечере присутствовали коллеги из Совета ветеранов микрорайона Большая Волга, а также ветераны завода «Тензор». Пришли и ветераны Великой Отечественной войны, что очень радует, ведь солидный возраст дает о себе знать, и не всегда они могут участвовать в подобных мероприятиях.

На вечере поздравляли юбиляров. В их числе ветеран Великой Отечественной Василий Васильевич Кутузов, которому исполнилось 90 лет! Чествовали и Фаину Степановну Беличенко, которая уже много лет руководит поэтическим кружком «Муза», ей исполнилось 80 лет. Только такая необыкновенная, творческая, жизнерадостная женщина могла родиться 8 марта!

Затем слово для поздравлений взяли мужчины. Стихи для женщин о любви и верности читал народный поэт России Валентин Елисеевич Уралов. Талантливого поэта собравшиеся готовы были слушать и слушать, однако желающих поздравить было очень много. Бурные аплодисменты присутствующих вызвало выступление Егора и Глеба Колтыпиных – воспитанников Марины Валентиновны Чайковской, известных многим дубненцам, поскольку часто выступают на площадках города. Пели они очень профессионально. И конечно, порадовал всех бархатный баритон Павла Новосельцева. А затем было очень неожиданное выступление Александра Чайковского с оригинальными номерами. Пожилые люди, как дети, радовались незатейливым фокусам и смеялись от души.

Хочется искренне поблагодарить Ивана Шляпина, который всегда охотно откликается на приглашения спеть для ветеранов. Его душевные романсы никого не оставили равнодушным. Проникновенно спел песню «Мама» Иван Михайлович Василенко, полковник запаса, представитель Союза офицеров Дубны.

На вечере вспомнили про Крым, поскольку этой весной исполнилось три года со дня возвращения его в состав России. Несмотря на сложные отношения с некогда дружественной Украиной, мы по-прежнему любим украинские песни и считаем, что украинцы – братский народ, ведь у нас одна вера и одна история. Людмила Иосифовна Трубчанинова порадовала всех исполнением украинских песен.

А как зажигательно выступили члены Совета ветеранов левобережья! Все как одна в голубых пилотках, они спели песню «А ну-ка, девушки…» Руководитель Н.Г. Дьячкова, тоже в военной пилотке, представила всем присутствующим «трудовой десант» Совета ветеранов и рассказала о том, как нелегка эта общественная работа, однако искренние слова благодарности, услышанные от ветеранов, дорогого стоят и придают сил делать добрые дела.

Огромное спасибо Марине Валентиновне Чайковской за музыкальное сопровождение праздника и всем артистам ДК «Октябрь», принявшим участие в этой встрече.

И еще. Часто площадка Клуба общения становится местом встреч. Здесь встречаются люди, которые когда-то давно были знакомы. Такая теплая встреча состоялась и на этот раз – полковник запаса Николай Михайлович Кобачев встретился со своим учителем Александром Алексеевичем Башариным (на фото).

Вечер закончился, подарив ветеранам массу положительных эмоций. Расставаясь, они говорили: «До новых встреч».

Совет ветеранов левобережья