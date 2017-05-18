90 лет назад, 19 мая 1922 года, решением II Всероссийской конференции РКСМ было принято решение распространить опыт московского комсомола по организации пионерских отрядов на все комсомольские организации страны. Этот день и стал днем рождения одной из самых массовых детских организаций Советского Союза – Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. В канун юбилея мы встретились с бывшим пионерским и комсомольским работником, а ныне доцентом университета «Дубна» Н.Н. Прислоновым, чтобы вместе с ним вспомнить историю и некоторые вехи деятельности советской пионерии. – Николай Николаевич, как ваша жизнь связана с пионерией? – Во-первых, я, как и миллионы советских ребят, с 1960 по 1964 год был пионером. Потом – пионерским вожатым, командовал в школе пионерской военно-спортивной игрой «Зарница». Окончив школу , работал старшим пионерским вожатым в школе № 6. Это помогло мне сделать окончательный выбор профессии – стать не просто учителем, но еще и методистом по пионерской работе. Именно таких специалистов готовил тогда историко-пионерский (позднее – историко-педагогический) факультет Костромского пединститута. Студенты получали там прекрасное образование, я бы сказал, элитное, позволяющее быть специалистом широкого профиля, способным объединять, сплачивать вокруг себя детей и молодежь. По праву принадлежу и к числу пионерских историков – писал на эту тему дипломную работу и опубликовал несколько статей. Ну и, конечно, заметной вехой в пионерской биографии стала работа с 1976 по 1979 год секретарем дубненского ГК ВЛКСМ, будучи одновременно и председателем городской пионерской организации. – Большой опыт пионерской работы дает вам веские основания по достоинству оценить пионерскую организацию. Какое место она занимала в жизни советских детей и что им давала? – Это была неотъемлемая часть мира детства, без которой оно в то время было немыслимо. Причем детского периода, когда происходит становление личности и человек ищет себя, определяет образы, с которых можно брать пример. И пионерская организация как раз помогала ему в этом через целую систему ценностей, умений, навыков, предлагаемых ребенку к овладению. Чтобы лучше понять это, стоит обратиться к пионерским законам. Что ни закон, то образ, ориентирующий ребенка стать подлинным гражданином своей страны. Сегодня такие ориентиры не предлагаются. В результате имеем отсутствие нравственных установок. И еще. Пионерская организация предлагала педагогу целостную систему педагогической работы. Причем в этой системе закладывалась гармония отношений между педагогом и воспитанником. Это были формы и методики, с успехом применявшиеся во многих странах мира. И они нанизывались на мощную идеологическую составляющую. И в этом нет ничего плохого. Любое общество имеет свою идеологическую платформу, и, по моему глубокому убеждению, оно и должно на ее основе формировать новые поколения. – А все-таки, что давала детям пионерская организация, помимо идеологических установок? – Многое. Она делала их жизнь разносторонней и многообразной, давала возможность жить коллективной жизнью, без чего немыслимо нормальное существование человека, позволяла раскрыть свои знания, умения и способности, пополнить их в общении со своими сверстниками. И в то же время учила умению подчинять себя воле окружающих товарищей, учила дружбе, солидарности, взаимовыручке, товариществу. Она давала ребятам радость беззаботного детства, когда ты ощущаешь, что о тебе заботится страна и ты ей нужен, когда, помимо учебы, ты получаешь возможность отдыхать в лагерях, заниматься в кружках, секциях, путешествовать, отмечать массу детских праздников, танцевать, петь специально написанные и понятные тебе песни. – Какие наиболее яркие моменты в истории пионерии вы запомнили? – Эти моменты всегда стоит искать в том, чем жила страна. Тем жила и пионерия, накопившая множество славных дел и в мирные, и в военные годы. Нужно было - и дети стали воинами и заменили взрослых у станков, на колхозных нивах. И в последующие годы на счету советской пионерии масса общественно значимых дел, связанных с восстановлением страны из разрухи, с заботой о природе, духовной чистоте, физическом совершенстве, формировании готовности защищать Родину. Так из пионеров рождались личности. Особенно из тех, кто не стоял в стороне от активной пионерской жизни, был в гуще пионерских дел. – Вы затронули интересную тему. А что, так уж все было хорошо у пионерии? – Нет, конечно. Как и в любом большом деле были и недостатки. Это увлеченность, как говорила Н.К. Крупская, «барабанным боем», когда внешние формы подавляли само содержание работы, а за массовыми мероприятиями не видели личности ребенка. В результате появлялся так называемый пионерский балласт. Не всегда учитывались интересы детей. И самый главный недостаток – формализм. – Кто в этом виноват? – Думаю, взрослые. Без руководства взрослых (если хотите, педагогического) невозможен успех в деятельности любой детской или юношеской организации. – Как вы считаете, почему пионерская организация прекратила свое существование? – Сегодня довольно часто главную причину видят в падении коммунистической идеологии и советского строя. Согласен, но лишь отчасти, так как дети в отличие от взрослых мало идеологизированы. Для них, пожалуй, в большей степени близки общечеловеческие, гражданские ценности, которые присутствовали в самой канве пионерской организации в большей степени, нежели идеологические установки. Прочтите законы. И если бы взрослые, и прежде всего педагоги, комсомольцы, не «сдали» пионерию, она бы продолжала жизнь. К сожалению, Дубна не стала исключением. Там, где это хоть как-то сделали, ныне продолжают действовать пионерские отряды, ребята с огромным удовольствием вступают в пионеры. И еще. Пионерская организация была слишком массовой и концентрировалась в школах, а школьная атмосфера ее подавляла. – А как в Дубне? – Дубна не была исключением, но, тем не менее, здесь удалось сделать жизнь в пионерской организации наполненной массой интересных дел, чтобы у ребят развивались творческие способности. И здесь комсомол не был одинок. Он задавал тон, но без поддержки руководителей органов образования, предприятий, работников культуры и спорта его усилия были бы неэффективными. Стоит назвать имена этих подвижников: заведующие гороно Н.В. Неганова и Э.Э. Лийвак, директора школ Н.И. Филиппова, В.Н. Штейн, А.А. Нестерина, М.С. Жохов, Ю.Ф. Иванова, В.И. Дроздов, М.И. Чуркина, Ю.К. Сюзова и др. Истинными друзьями пионеров были директор ОИЯИ Д.И. Блохинцев, директор объединения «Радуга» Н.П. Федоров, кстати, награжденный значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами». Такой же награды был удостоен и командир полка военных строителей Г.Ф. Гребенюк. Настоящими друзьями пионеров во все периоды существования пионерской организации были И.В. Попова, Н.А. Астахова, О.Н. Ионова, Т.В. Волкова, Ю.И. Сосин, А.Д. Фоменко, В.В. Ермолаев, В.А. Кислов, А.Г Юденков, А.М. Вайнштейн, И.С. Бершанский, Герои Советского Союза В.И. Кравченко, В.Е. Стрельченко, В.Н. Толстов, ветераны Великой Отечественной войны А.М. Рыжов и Г.П. Сердюк. Конечно, многое зависело и от тех, кто в разные годы возглавлял городскую пионерию – заведующих школьными отделами Л.А. Стефановской, Н.Я. Шешкиной и секретарей ГК ВЛКСМ В.П. Кашатовой, Т.К. Виноградовой, Н.В. Скитиной, Л.В. Гвоздевой. Значителен вклад Дома пионеров, где долгие годы работали замечательные организаторы Г.Н. Усова, В.Д. Федорченко, М.А. Павлова, Т.Н. Шувалова, Л.И. Быкова, Л.А. Черняева. И конечно, рядом с ребятами всегда были их наставники и старшие пионерские вожатые. Мне лично повезло, что тогда, в годы моей работы в комсомоле, работали замечательные ребячьи вожаки – Л.И. Рябошапка, Л.М. Фомичева, Н.М. Шувикова, Н.А.Курашова, Н.П. Халяпина, И.И. Могилевская, Л.И. Зинкина, О.Н. Карягина, Н.А. Коваленко, О.И.Кирюшина, С.В.Волкова, В.А.Александрова, Н.Н. Федорова, Т.В. Хапаева, А.В. Юрченко, с которыми мы и поныне поддерживаем добрые отношения. А тогда они всю свою энергию и все силы отдавали ребятишкам, и дети платили им своей любовью. Не меньшее значение, а в некоторых случаях и большее, в организации пионерской работы имела деятельность таких пионерских подвижников, как классные руководители. – Скажите, а возможно возрождение пионерии? В той форме, в которой она была, уже нет. Но пионерия не прекратила своей деятельности там, где хотят детскую энергию направить в созидательное русло, где есть друзья детей, способные повести их за собой, объединив увлекательными делами и починами. – Что бы вы хотели пожелать в канун юбилея пионерии? Я хочу поздравить всех, кому довелось быть пионерами. Вспомните те годы, и вы убедитесь, что тогда вы были самыми счастливыми детьми на планете. Пусть пионерское детство навсегда сохранится в вашей памяти. Доброго вам здоровья, пионерской энергии и бодрости в преодолении всех жизненных трудностей. Светлана КОЛЕСОВА