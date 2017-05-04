Накануне майских праздников в ОИЯИ с визитом побывала делегация из Словакии. Министр образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики Петер Плавчан, министр экономики Петер Жига и сопровождавшие их члены делегации посетили Лабораторию физики высоких энергий, ознакомились с работами по созданию комплекса NICA, в Лаборатории ядерных реакций им представили исследования по физике тяжелых ионов и проект сооружения Фабрики сверхтяжелых элементов, встретились с земляками, работающими в ОИЯИ. Петер Плавчан после увиденного на площадках Объединенного института констатировал, что ОИЯИ очень интересен для дальнейшей совместной работы в науке, тем более что здесь, в Институте, он встретил словаков, занимающихся научными исследованиями. Он сказал буквально следующее: «Мне здесь очень понравилось, я увидел своих земляков из Словакии, которые занимаются наукой, и хочу сказать, что ОИЯИ очень интересен для дальнейшей работы». Цель визита словацкой делегации подытожил министр экономики Республики Петер Жига. – Я как председатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, – сказал министр экономики, - приехал в Россию в составе большой делегации из 100 человек. В рамках этого визита мы попросили наших российских партнеров, чтобы нам показали нечто специфическое, интересное. И нам показали Институт в Дубне. Мы увидели интересные лаборатории, где занимаются ядерной физикой. Кроме того, мы встретились с группой словацких научных сотрудников, и я очень рад, что у них есть возможность работать в Дубне, сотрудничать с учеными из разных стран, – заключил Петер Жига. Заместитель директора Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, специалист по квантовой теории поля профессор Михаил Гнатич рассказал, что в настоящее время в Объединенном институте трудятся 20 человек из Словакии. Причем это те, которые работают больше года, но в ОИЯИ регулярно приезжают молодые физики на три месяца по конкретному сотрудничеству. – Конечно, это многогранное сотрудничество не с одной лабораторией, а с разными. Конкретно с Лабораторией нейтронной физики, например, очень тесное и богатое сотрудничество, с Лабораторией теоретической физики, Лабораторией ядерных проблем, Лабораторией радиобиологии… Мы желаем, чтобы Дубна, ОИЯИ были настолько привлекательны, чтобы нам легко можно было молодых словацких физиков сюда привлекать, чтобы они действительно без проблем смогли связывать свою жизнь, научное будущее с Объединенным институтом ядерных исследований, – поделился замдиректора ЛТФ. А зачем приезжали министры? Это довольно уникальное событие, отметил в заключение профессор Михаил Гнатич, потому что визитов из Словакии на уровне правительства Республики, министров, в ОИЯИ не было давно. – Они прежде всего прибыли в российскую столицу на подписание договора. Но им было интересно посмотреть Дубну, ОИЯИ, что мы здесь делаем, как используются словацкие деньги, есть ли здесь молодежь из Словакии. Оказалось, что все здесь в порядке, у министров сложилось положительное впечатление, – подытожил Михаил Гнатич. Татьяна Крюкова Фото Елены Пузыниной