Мною был задуман, а в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне написан очерк «Я поеду в Родину…» (см. газету «Встреча» №17 от 7 мая 2015 года). В нём мне хотелось вспомнить о подвиге всего советского народа в войне и сделать это на примере старшего поколения Бодуновых, выходцев из своей малой Родины – деревеньки Ново-Яковлевичи на Смоленщине, где они родились, жили, воевали, где в самом своём начале война чудовищным катком прокатилась по ним, поломала, исковеркала жизни, судьбы. Улетают годы, а память о тех далёких трагических событиях остаётся, живёт в нас, боль в сердце, в душе не проходит. Часто бываю на своей малой Родине, вижу происходящие там положительные перемены, которые радуют и вселяют надежду. Очерк «Мы памятью живы» является продолжением вечной тематики о связи времени, о связи поколений, о памяти, что затронута в «Я поеду в Родину…» Более трёх лет нет с нами Майи Ивановны (родной сестры моего отца, т.е. моей тёти). Прошлым летом многочисленные родственники с детьми, внуками приезжали в Ново-Яковлевичи, добрым словом помянули её, вспомнили все многочисленные бескорыстные дела, которые она оставила нам. Деревня продолжает жить. Новой смотрительницей дома-музея «На службе Отечеству» стала местная жительница Елена Николаевна Мавренкова, приступившая с большой ответственностью к своим новым обязанностям. Часто приезжают сюда школьники из Глинки, проводят слёты памяти, благоустраивают территорию. Бывают и делегации из Смоленска, Москвы, журналисты радио и телевидения. Благодаря неиссякаемой энергии Вадима Васильевича Пассека пополняется дом-музей и «Поле памяти» всё новыми и новыми экспонатами. Расскажу лишь о некоторых из них. Вот любимец народа, артист, земляк, смолянин Юрий Владимирович Никулин. Проникновенны слова тоста, произносимые им на протяжении многих лет: Мы пили за Победу в 1941 году, но Победа не пришла! Мы пили за Победу и в 1942 году, и в 1943, и в 1944 годах, но Победа тоже не пришла! Мы пили за Победу в 1945 году, и Победа пришла! Так выпьем за Победу! А вот почётный гражданин Смоленска, блистательный русский солдат Егоров Михаил Алексеевич. Это он вместе с Мелитоном Варламовичем Кантария 30 апреля 1945 года водрузил в Берлине над Рейхстагом знамя, которое является официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в кровопролитной Великой Отечественной войне. Вечная память и слава защитникам Отечества! Немного далее Ю.А. Гагарин – первый в мире космонавт, гордость всего нашего народа, тоже выходец из Смоленщины. Хорошо помню весенний день 12 апреля 1961 года. Учился я тогда в Кардымовской школе-интернате под Смоленском. С утра у нас, восьмиклассников, были спаренные уроки по основам растениеводства. Повели весь класс в совхоз, где полным ходом шли полевые работы, чтобы показать наглядно преимущества социалистической системы сельского хозяйства. Девушка агроном увлеченно начала рассказывать нам об этом, мы, правда, слушали без особого энтузиазма. Вдруг по дороге, примерно в ста метрах от нашей группы, остановился трактор, из него выпрыгнул человек, замахал руками и побежал к нам с возгласами: «Человек в космосе! Человек в космосе! Земляк в космосе!» Вот это сообщение мы восприняли чрезвычайно оживлённо, стали кричать «Ура! Ура!» и обниматься друг с другом. Занятия были прерваны. Когда вернулись в интернат, то в красном уголке было не протолкнуться: все воспитатели и ученики сгрудились и прильнули к маленькому экрану телевизора. Пришлось слушать в коридоре из репродуктора торжественный голос Юрия Левитана. Так мы узнали, что в нашей стране осуществили первый в мире запуск человека в космос. А космонавт №1 в мире майор Юрий Алексеевич Гагарин наш земляк, родом из Гжатска. Взяли контурную карту, по ней прикинули прямое расстояние от Кардымова до Гжатска – примерно 180 километров, очень близко. Гордость за Гагарина и радость были неимоверными! 12 апреля объявили Днём космонавтики. А в августе этого же года в космос полетел космонавт №2 Герман Степанович Титов. Да, прекрасное было время – время надежд, время мечтаний – сбывшихся и несбывшихся. На многие годы вперёд перед миллионами мальчишек и девчонок появились очень высокие ориентиры: все хотели быть космонавтами, учёными, конструкторами или великими спортсменами, такими как Юрий Власов, Валерий Брумель, Михаил Таль. После окончания 11 классов я стал студентом знаменитого Московского авиационного института. «Поле Памяти» в Ново-Яковлевичах – открытая и живая книга истории нашей Родины. Сотни героев и событий проходят перед глазами, заставляют призадуматься о многом. Значительные события всегда вызывают у меня неподдельный интерес, но два из них – Победа в Великой Отечественной войне и полёт Юрия Гагарина – занимают особое место. Символично, что эти два события как-то соединились счастливым образом именно в Ново-Яковлевичах, на моей малой Родине. Выражаю это в стихотворной форме такими словами: Со мною всё чаще и чаще бывает, Что прошлое властно ко мне подступает. И нужно тогда на себя оглянуться, В минувшие дни с головой окунуться. Вот, словно живые, совсем как солдаты, Проходят по сердцу, по памяти даты. 9 Мая сорок пятого года – Победа! Победа! Беду победила! И всей, всей России навеки, навеки Великую радость тогда подарила! 12 апреля шестьдесят первого года – И вновь рукоплещет наш славный народ – Гагарин свершил дерзновенный полёт! Из сердца России, смоленской земли, К далёким созвездьям пути пролегли. А Юра Гагарин и жив, и здоров. Так было и будет во веки веков! Пронзит и совсем уже чёрная быль – Чернобыль, Чернобыль… поникший ковыль. Шумит и шумит, и кружит перестройка. Но всё же оценка ей – максимум тройка. Мелькают и всякие прочие даты – Посветят, посветят и сгинут куда-то. И только две даты святые навеки: Победа и Юры блестящий полёт. Любой о них помнит покуда живёт! …К ним чаще незримо рукой прикасайся – Душой очищайся, душой очищайся… В одном из центральных проходов рядом с матерью и братом смотрит на нас Майя Ивановна Скорнякова (Бодунова). Памятная гранитная плита с ней появилась весной прошлого года, в канун её дня рождения. Знакомые ещё со школьной скамьи слова поэта Н.А. Некрасова воспринимаются сейчас на граните совершенно по-другому: Есть женщины в русских селеньях С спокойною важностью лиц, С красивою силой в движеньях, С походкой, со взглядом цариц… Идут они той же дорогой, Какой весь народ наш идёт, Но грязь обстановки убогой К ним словно не липнет… В игре её конный не словит, В беде – не сробеет – спасёт; Коня на скаку остановит, В горящую избу войдёт!.. Сопровождает меня на «Поле памяти» человечек разумный, четырёхлетняя Дарья, правнучка Майи Ивановны. Она выглядывает из-за прабабушки и смотрит на мир всезнающими и весёлыми глазами. Совершенно искренне верит, что в нём есть только огромная материнская любовь и добро, а печали, особенно зла или подлости, не существует вообще. Счастливая, волшебная пора детства! Расти, становись взрослой, Дарьюшка, пусть будет всё в твоей жизни так, как ты и думаешь! Каждая поездка в Ново-Яковлевичи воспринимается мною как глоток живительной воды из целебного родника. Маленькая деревенька имеет свой, особенный уклад жизни, пробуждается, развивается. На месте сгоревшей церкви появилась колокольня, на месте дворянского имения – дом-музей «На службе Отечеству», а людей, бескорыстно любящих свою землю, в русских деревнях всегда было достаточно. Очень хотелось бы верить, что не только проснутся и оживут все русские деревни, но и поведут за собой к возрождению нашу огромную и могучую Матушку-Русь. Деревни русские, вы наша память, вы наша опора, вы наша надежда! Возрождайтесь, живите вечно! Владимир Бодунов