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Субботник в ОЭЗ "Дубна" Печать
20.04.2017 10:38

Управляющая компания АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» организовала субботник, в ходе которого был наведен порядок на территории Российского центра программирования на левобережном участке, а также высажены молоденькие яблони. 

Апрель традиционно проходит под знаком субботников. Ежегодно активно участвуют в нем и сотрудники Особой экономической зоны «Дубна», ее компании-резиденты. В 9 часов утра у здания Конгресс-центра на левобережном участке ОЭЗ уже  разбирали инвентарь – грабли, метлы, лопаты, а также саженцы молоденьких яблонь. Задач было несколько: убрать мусор, подмести с дорожек оставшийся после зимы песок, покрасить деревца, которые были высажены в предыдущие субботники, и посадить новые.

Дружной слаженной командой в считанные часы все эти работы были выполнены. И хотя погода в этот день совсем не радовала, холодно не  было никому – хорошего настроения добавила полевая кухня, где всем раздавали гречневую кашу с тушенкой, горячий чай и пирожки.  Для тех, у кого остались силы и желание применить их где-то еще, были организованы шуточные соревнования, а многие захотели оставить фото на память об этом дне.

– Субботники – это отличная добрая традиция, – подчеркнул  генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – А в этом году у нас впервые был организован столь разносторонний субботник. И поработали, и голодными не остались, и соревнования провели. В 2015 году в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне наши сотрудники высадили 70 деревьев. В этот раз к ним добавились еще 10 молоденьких яблонь, чуть позже, когда потеплеет, посадим 10 вишен. В этот день свою яблоню вместе с сотрудниками ОЭЗ посадил и  глава города Дубны Вячеслав Мухин. Теперь  каждую весну они будут радовать нас своим цветением.

В завершение субботника Антон Афанасьев поблагодарил  всех за ударный труд. Результат  очевиден: на левобережном участке и прилегающей к  нему территории  убран и вывезен на специализированной технике весь мусор, очищены от залежей песка после зимы дороги и тротуары, вдоль Южной канавы высажены яблони.

Светлана ЖУКОВА

 
 

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