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Экологический диктант в университете Печать
20.04.2017 10:35

Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний. К этому празднику было приурочено проведение первого экологического  диктанта, который состоялся в государственном университете  «Дубна». ЭКО-диктант провели активисты «Молодой Гвардии»  в рамках реализации проекта «ЭКО-проба – смотри в оба». 

Основная цель мероприятия – формирование экологической культуры населения, популяризация и продвижение экологических знаний, повышение интереса к ним со стороны молодежи.

Участниками проекта стали 60 человек, среди которых студенты различных курсов и направлений подготовки, преподаватели, сотрудники и руководители подразделений, представители руководства вуза, а также депутат Совета депутатов города Дубны Павел Насонов.

Заметим, что многие вопросы вызвали у участников интерес и желание узнать больше.

«Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, не совершать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни людей, современный человек должен обладать элементарными экологическими знаниями»,– считает руководитель Дубненско-Талдомского отделения МГЕР Михаил Богомолов.

Фактически все участники экологического испытания перешагнули средний уровень, набрав более половины возможных баллов: результаты составили от 16 до 32 баллов. Были у этого  состязания и свои лидеры (их оказалось шестеро), набравшие 31-32 балла.

Анастасия Григоренко

 
 

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