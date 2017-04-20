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Детство отняла война Печать
20.04.2017 10:14

(Воспоминания дубненских ветеранов)

Никонорова  Ирина Алексеевна (1930 г.р.)

Жили мы перед войной в городе Калинине. В семье были папа, мама, сестра и я. Папа работал  главным  инженером-архитектором города.  На фронт его не взяли из-за инвалидности (2 группа) и брони – он проектировал и строил понтонные мосты через Волгу. Мама работала заведующей ателье при швейной фабрике.

Фронт приближался. Немецкие самолёты постоянно  летали бомбить Москву, но часто «разгружались» над нашим городом. Они бомбили  и военный аэродром, и железнодорожный вокзал. Жители стали покидать город. Мы отправились  пешком в деревню Калинино, где жили наши бабушка и дедушка. И тут высадился немецкий десант, в основном  румыны.  Они  грабили и зверствовали. Мы скрывались в подвале. Помню, румыны стали забирать велосипед и ещё какие-то вещи, а наш  дедушка, который передвигался на костылях (ногу потерял ещё во время русско-японской войны в 1905 году),  не отдавал, тогда румыны расстреляли его из автомата и  ранили бабушку.

Немцы подходили ближе. Из деревни Калинино мы пошли пешком к городу Кашину. Нас подобрала военная машина, которая ехала в колонне. Снова налетели немецкие самолёты и начали стрелять по машинам. Я даже  видела  немецкого лётчика в кабине, когда он снижался при очередном заходе. Люди  бросились в лес. Немецкий лётчик развернул самолёт и с бреющего полёта стал  всех  расстреливать.

Чудом мы уцелели и  поехали в Ярославль. Помню переправу через реку Тверца. Мы ехали на пароме, который вёз военных, беженцев и  скот. Вдруг начался обстрел из немецких орудий. Снаряд попал на паром, пробил пол,  и многие люди и животные оказались в воде,  в  том числе и я. Мама закричала. Тогда молодой солдат прыгнул в воду и вытащил меня.  Всю жизнь мама вспоминала этого  солдата и мысленно благодарила.

Недалеко от реки была какая-то деревня. Мы зашли в первый же дом. Бабушка и дед, которые там жили,  очень хорошо к нам отнеслись, накормили кашей, напоили молоком и уложили нас на печь. Но у них мы жили недолго. Однажды я вышла на улицу, вижу,  из леса  выехала немецкая танкетка. Немец поднёс к глазам бинокль и стал разглядывать все вокруг. Видимо,  это была немецкая разведка. Мы спрятались в подполе, и тут начался обстрел. Когда стрельба утихла,  решили  отправиться в путь – в Ярославскую область. Оказались в деревне Парфёново, где прожили 10 месяцев. Мама работала в колхозе. Я стала учиться в 5 классе.

После освобождения Калинина  решили вернуться домой. Там была полная разруха. Вскоре приехал и папа. Он стал заниматься восстановлением города. Отец был архитектором и всегда отстаивал старинные здания как памятники,  не позволяя  их сносить.

Я  пошла  учиться в 6 класс. В школе № 6 организовали госпиталь. Там было  много раненых. Мы, дети, помогали за ними ухаживать.  Мне достался танкист. Он был очень сильно обожжён – весь в бинтах. Я его кормила с ложечки, писала письма его семье, стирала бинты. Ещё мы выступали с концертами. Помню, я пела «Катюшу», а бойцы подпевали. Кто-то из нас читал стихотворение «Жди меня» Константина Симонова.

Питание в городе было ужасное. Давали по карточкам хлеба по 400 граммов каждому.  И всё!  Мы бродили  по помойкам и собирали  картофельные очистки. Мама их мыла и варила. Ещё мы находили банки из-под американской тушёнки, смывали всё, что в них осталось,  и варили суп с крапивой. Пустые банки мы использовали в качестве кастрюль, ведь у нас тогда не было даже ложек. Их тоже находили в развалинах.

В городе было очень много пленных немцев. Они расчищали город и строили дома. Ходили они по городу свободно. Однажды к нам зашёл немец (он неплохо говорил  по-русски). Его звали Шульц. Он был лётчиком. Мама спросила его: «Ты тоже стрелял в  русских  солдат?» Он отвечал:  «Найн, найн!»  Как-то раз Шульц принёс  радиорепродуктор, который нашёл в развалинах, починил его, и у нас заработало радио. Мы были очень рады. Мама за это дала Шульцу две картофелины. Я училась в школе. Нас часто привлекали к работам в колхозе. Осенью копали картошку и грузили её в мешки.

Я закончила 10 классов и медицинский институт в Ленинграде. Всё время недоедала. Часто сдавала кровь за деньги. Летом, как правило, работала в пионерском лагере. После окончания института по распределению попала в Вятку, в почтовый ящик номер 10. Это секретное предприятие разрабатывало водородную бомбу. Там я вышла замуж.

В 1955 году муж по приглашению друзей переехал в Дубну. Его приняли на работу строить Объединенный институт ядерных исследований. В 1956 году к нему перебралась и я. Жила сначала в деревне  Ново-Иваньково, на квартире у какой-то женщины, в чулане, а муж – в общежитии при ОИЯИ. Позже нам дали комнату в коммуналке на улице Песчаной.

С мужем прожили более 50 лет. К сожалению, он ушёл из жизни. У нас два сына, две  внучки, четверо  правнуков.  В Дубне я работала в МСЧ-9, занималась  общественной  работой.  Общий  трудовой стаж – 40 лет. Сейчас живу одна, но  дети, внуки и правнуки ко мне очень внимательны. Звонят и навещают, а я их угощаю пирогами.

P.S. Я участвовала в ликвидации Чернобыльской аварии. В результате  получила инвалидность 2 группы.
 

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