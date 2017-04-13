Как мы уже сообщали (№ 12 от 30 марта), определен перечень дорог в Дубне, которые будут капитально отремонтированы в 2017 году. В утвержденный правительством региона список вошли 48 дорог, будет заменено около 320 тысяч кв. метров дорожного полотна. Перечень дорог составлен и утвержден Правительством Московской области на основании так называемых дефектных ведомостей. Разработанный в областном министерстве и одобренный пакет конкурсной документации уже поступил в администрацию г. Дубны. Исполнителя работ определят по результатам аукциона. Наряду с конкурсом на проведение ремонтных работ будет проведен конкурс на определение контролирующей организации. Каждый участок отремонтированных дорог пройдет экспертизу. Соблюдение технологий проверит лицензированная организация, которую, как и подрядчика на капремонт, выберут по конкурсу. Кроме того, контролировать ремонтные работы будут сотрудники администрации г. Дубны и активные горожане. При выявлении недостатков компания-исполнитель должна будет их устранить. Капитальный ремонт дорог будет вестись в теплое время года и завершится до 1 сентября. Старое дорожное полотно будет снято (фрезерование 5 см), где необходимо – произведут выравнивание, затем положат новый асфальт (асфальтирование дорожного полотна 5 см). Перечень дорог, которые капитально отремонтируют в 2017 году ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ Ул. Центральная Коммунальный проезд Ул. Жуковского (от ул. Калинина до ул. Радужной) Ул. Свободы (от ул. Володарского до ул. Октябрьской) Ул. Октябрьская (от ул. Центральной до ул. Тверской) Ул. Тверская Ул. Карла Маркса 1-й Театральный проезд 2-й Театральный проезд Ул. Макаренко Проезд ул. Центральная – ул. Карла Маркса Ул. Жуковского от тоннеля до Макаренко Ул. Ленина Ул. Спортивная Ул. Володарского (от ул. Центральной до ул. Тверской) Проезд от ул. Володарского до ул. Березняка (за магазином «Дикси») ИНСТИТУТСКАЯ ЧАСТЬ Ул. Мира (от ул. Мичурина до площади Мира) Площадь Мира Ул. Университетская (от ул. Ленинградской до поста ГИБДД) Ул. Молодежная (до стадиона «Наука») Ул. Векслера Ул. Курчатова (до ул. Ленинградской) Ул. Мичурина (от д. 2 до пересечения с ул. Курчатова, от пересечения с ул. Мира до дома № 31) Ул. Балдина (от д. 2 до проходной ЛФВЭ) Ул. Ратмино (от ул. Балдина до храма) Ул. Строителей (до ул. Векслера) Ул. Сахарова (от ул. Дачной до ул. Джелепова) Ул. Ленинградская (от д. 21 до ул. Университетской) Ул. Вавилова, включая площадь вокзала «Дубна» ЧЕРНАЯ РЕЧКА Ул. Дачная Ул. Интернациональная Ул. Понтекорво Ул. Вернова (от пр. Боголюбова до ул. Приборостроителей) Ул. Понтекорво (проезд за АТАКом, включая три выезда на проспект у ТЦ «Бриз») Ул. Понтекорво (от ул. Дачной до ЗАГСа, включая площадь перед ЗАГС) БОЛЬШАЯ ВОЛГА Ул. Станционная (от ул. Дачная до ж/д переезда) Ул. 9 Мая Ул. Школьная Ул. Энтузиастов Ул. Луговая Проезд от ул. Попова к дому № 5 Ул. Попова (от ул. Правды до пр. Боголюбова) Проспект Боголюбова (от вокзала БВ, включая площадь, до ул. Вокзальной) Проспект Боголюбова (от ул. Понтекорво до ул. Дачной) Проспект Боголюбова (от ул. Правды к ул. Станционной вдоль дома № 22) Ул. Приборостроителей Проезд от проспекта Боголюбова до ул. Энтузиастов вдоль дома № 3а, включая проезд к ул. Вернова Ул. Правды Проезд от ул. Вокзальной к зданию управления социальной защиты населения