Прокуратурой города Дубны на постоянной основе осуществляется деятельность по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению. Об оплате коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений Согласно статье 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. В соответствии с п. 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее Правил), оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года. В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и начисление платы за коммунальную услугу по отоплению производится равномерно в течение календарного года, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется по формуле 3(1) приложения N 2 к настоящим Правилам, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. Корректировка платы осуществляется по формуле 3(2) приложения N 2 к настоящим Правилам. При этом размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме в первом квартале года, следующего за расчетным годом, корректируется исполнителем по формуле 3(2), исходя из размера платы за коммунальную услугу по отоплению, определенной исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, установленного в многоквартирном доме, за прошедший год, общей площади жилого (нежилого) помещения, общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и общего размера платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме за прошедший год. В соответствии с п.п. д п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, исполнитель обязан производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. Дополнительно информируем, что при возникновении спорных обстоятельств заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. О порядке оснащения жилого помещения приборами учета коммунальных ресурсов и их эксплуатации Порядок оснащения жилого помещения приборами учета коммунальных ресурсов, ввода их в эксплуатацию, замены, обеспечения надлежащего содержания и своевременной поверки регламентируется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. В соответствии с Правилами оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод их в эксплуатацию, надлежащая эксплуатация, сохранность и своевременная замена приборов должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения (пункт 81 Правил). Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях превышения допустимой погрешности показаний или истечения межповерочного интервала его поверки (пункты 81(12), 81(13) Правил). В этом случае потребитель обязан обеспечить ремонт или замену в течение 30 дней со дня выхода прибора из строя. Следовательно, обязанность по обеспечению своевременной поверки приборов учета коммунальных ресурсов и их замене при выходе из строя, в том числе при истечении межповерочного интервала, возложена на собственника помещения в многоквартирном доме. Эта обязанность не зависит от того, где расположен прибор учета – в жилом помещении или за его пределами. После истечения срока эксплуатации или поверки прибора учета размер платы за коммунальную услугу определяется исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса по индивидуальному прибору учета. В таком размере плата взимается не более 3-х расчетных периодов (месяцев) подряд (пункт 59 Правил). Если поверка или замена прибора учета не произведена в течение 3-х месяцев, то с 4-го месяца расчет платы за коммунальную услугу осуществляется по нормативам потребления коммунальных услуг. Действующим законодательством не предусмотрена обязанность ресурсоснабжающей или управляющей организаций предварительно уведомлять собственника помещения об истечении срока поверки прибора учета коммунальных ресурсов (межповерочного интервала). Поэтому через 3 месяца после истечения срока поверки прибора учета плата за коммунальную услугу может начисляться в повышенном размере – по нормативам потребления электроэнергии независимо от того, направлялось ли собственнику предварительно уведомление о необходимости замены прибора учета. Э.В. Михолан, и.о. прокурора Дубны