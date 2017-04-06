На семинаре «Будущее профессии и профессии будущего – выбор своего профессионального пути» обсуждались вопросы, касающиеся российского и дубненского в частности рынка труда, имеющихся вакансий, появления новых, ранее не существовавших профессий, перспективных образовательных программ университета в целом и факультета экономики и управления в частности. Слушатели узнали много нового из выступлений представителей городского Центра занятости населения и факультета экономики и управления университета «Дубна». Некоторые студенты впервые услышали о таких новых профессиях как урбанист-эколог, менеджер по краудфандингу и краудинвестингу, сити-фермер, цифровой лингвист и т.п. Заместитель директора Дубненского ЦЗН Н.Ю. Попова рассказала о ситуации на рынке труда Дубны. В наукограде на сегодняшний день работают свыше 700 предприятий, 600 из них представляют малый и средний бизнес, 13 крупных высокотехнологичных компаний созданы при участии иностранного капитала. В городе успешно реализуются национальные задачи в области фундаментальной науки, обороны страны и производства наукоемких образцов техники. Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка – мировой лидер в проектировании и производстве высокоточного оружия и гиперзвуковых летательных аппаратов. Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова – одно из старейших градообразующих предприятий, ориентированное на производство продукции авиационного назначения, разрабатывает беспилотные летательные аппараты. Также на предприятии осваивают новые виды деятельности, среди которых конверсионные проекты в области судостроения и альтернативной энергетики. Надежда Юрьевна отметила, что при активном участии ГосМКБ «Радуга» и Дубненского машиностроительного завода был открыт Музей истории создания крылатых ракет, среди экспонатов которого тактический фронтовой бомбардировщик СУ-24, три крылатых ракеты, большое количество других экспонатов, в том числе интерактивных. В научно-исследовательском институте «Атолл» уже более 40 лет разрабатывают сложнейшие системы гидроакустического контроля подводной обстановки и контроля за эксплуатацией морских нефтяных месторождений. Приборный завод «Тензор» обладает внушительным опытом создания сложных уникальных систем безопасности для энергетического комплекса. ФГУП «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» проводит научные исследования в области акустики и гидроакустики. Участники семинара с интересом слушали рассказ о таких организациях, как Центр космической связи «Дубна» – крупнейший в Европе телепорт спутниковой связи; ОАО «Научно-производственный комплекс «Дедал», которое занимается разработкой, производством приборов и систем безопасности для объектов особой важности и повышенной опасности гражданского и военного назначения. Среди успешных предприятий города Научно-производственное предприятие «АпАТэК» – лидер на российском рынке композитного мостостроения, где на собственном производстве изготавливают детали и конструкции из композитов (пример – пролет моста влюбленных в Парке семейного отдыха); Промышленная компания «Экомебель» – фабрика по изготовлению мебели из массива дуба и березы, являющаяся одним из признанных лидеров российской мебельной индустрии. ЗАО «МПОТК «Технокомплект» недавно представило опытный образец новой зарядной станции для электромобилей (презентация прошла в рамках совещания с участием специалистов многих структур, в том числе государственной компании «Автодор»). Н.Ю. Попова рассказала об университете «Дубна», отметив, что университет продолжает брать новые высоты. В июне 2016 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило пятый ежегодный рейтинг лучших вузов России. Рейтинг основан на анализе официальных статистических показателей и опросе около 30 тысяч респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников. Государственный университет «Дубна» занимает в этом рейтинге 65-ю позицию, что говорит о чрезвычайно эффективном развитии университета как научного и учебного центра. Университет ведет обучение по 35-ти специальностям и учебным направлениям – от ядерной физики и технологий, авиастроения, программной инженерии, геофизики, технологий геологоразведки до лингвистики, юриспруденции, социологии и психологии. Университет «Дубна» является базовым учреждением высшего профессионального звена для подготовки и переподготовки кадров для Особой экономической зоны «Дубна». У выпускников колледжа университета «Дубна», желающих получить высшее образование, имеется прекрасная возможность продолжить свое обучение в университете. По сложившейся традиции каждый год ряды студентов университета пополняются в том числе и выпускниками одноименного колледжа. Н.Ю. Попова посоветовала всем ребятам принимать участие в днях открытых дверей, которые проводит университет, в ярмарках вакансий, проводимых Дубненским ЦЗН, пользоваться в интернете порталами «Работа в России», сайтами «Job-mo.ru», «Headhunter.ru», использовать возможности собеседований с работодателями, в том числе через своих наставников или кураторов колледжа, которые взаимодействуют с предприятиями города. Надежда Юрьевна также предложила ребятам ознакомиться с банком вакансий, представляемых в Центр занятости городскими работодателями. Она рассказала о деятельности ОЭЗ «Дубна», акцентировав внимание на том, сколько в перспективе там будет создано рабочих мест: «Сегодня ОЭЗ «Дубна» является одной из динамично развивающихся инновационных площадок региона, предоставляя компаниям-резидентам полностью подготовленную инженерную, транспортную и таможенную инфраструктуру, налоговые и таможенные льготы и преференции. Статус резидента дубненской ОЭЗ получили более 100 высокотехнологичных компаний, большинство из которых выпускают продукцию, не имеющую как отечественных, так и зарубежных аналогов. За годы развития ОЭЗ создано 2740 рабочих мест. Главная задача ОЭЗ «Дубна» – содействие развитию экономики Подмосковья и Российской Федерации путем создания благоприятных условий для инвесторов. В декабре 2016 года в Дубне реализовывалось 77 инвестиционных проектов. Количество новых рабочих мест ежегодно растет. В 2016 году количество резидентов ОЭЗ «Дубна» увеличилось на 24 (это в два раза больше запланированного). При этом 11 компаний из 24 будут строить собственные производственные объекты на обеих площадках ОЭЗ. Пришедшие компании представляют различные отрасли: от медицины и машиностроения до микроэлектроники и информационных технологий. В ближайшем будущем у компаний в планах инвестировать в реализацию своих инновационных проектов свыше 5 миллиардов рублей и создать в Дубне свыше 1000 новых рабочих мест. Территории в границах ОЭЗ требуют создания инженерной, транспортной, социальной, инновационной инфраструктуры, а следовательно и рабочих мест во всех отраслях, где смогут трудоустроиться как выпускники университета «Дубна», так и выпускники колледжа университета «Дубна», Аграрно-технологического техникума «Дубна» и ищущие работу горожане. «Создание в Дубне в ближайшей перспективе свыше 1000 новых рабочих мест – это гарантия трудоустройства старшекурсников колледжа и университета «Дубна», а также будущих студентов. У них будет возможностью трудоустройства как во время обучения на последних курсах, так и по окончании обучения, в том числе и по абсолютно новым профессиям», – резюмировала Надежда Юрьевна. Представители факультета экономики и управления (ФЭУ) университета «Дубна» пригласили участников семинара на бесплатные факультативы по финансовой грамотности, которые проводятся каждую среду с 16:00 в аудитории №116 пятого корпуса университета «Дубна», где можно узнать много нового и интересного про сложный мир экономики и управления, стать финансово грамотными людьми. Докладчики пожелали молодым людям быть наблюдательными, способными к аналитической работе, терпеливыми и выдержанными, стремиться к высокому уровню интеллекта, для чего читать побольше книг, и не только художественных, заниматься спортом. Был сделан акцент на том, что люди, которые не только верят в то, что необходимо все время учиться, но и делают это, приучая к этому и своих детей, двигаются в правильном направлении для достижения успеха, в том числе и финансового. Кирилл ОРЛОВ