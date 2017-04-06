Клуб общения ветеранов микрорайона – это любимая форма работы Совета ветеранов. Одно из подобных мероприятий состоялось в марте в центре «Родник», куда были приглашены ветераны, родившиеся в первый месяц весны, и гости – председатель Совета ветеранов завода «Тензор» Н.Б. Бородулина, члены Советов ветеранов левобережья, институтской части города и ОИЯИ.

Председатель Совета ветеранов Большой Волги Г.Н. Чижова тепло поздравила с днем рождения всех тех, кто родился в марте, и вручила цветы женщинам, отметившим в этом месяце восьмидесятилетний юбилей – А.А. Морозовой и С.С. Гонтаренко.

Член Совета ветеранов Большой Волги Л.А. Панкрашкина рассказала об удивительных женщинах микрорайона, которые не только несут мир, любовь, счастье и добро в свои семьи, но и являются активными общественницами. Несмотря на солидный возраст (женщинам от 80 до 86 лет), они служат людям, оказывают им всяческое внимание. Это Г.И. Ануфриева, член Союза писателей, автор 10 книг: почетные ветераны России Е.А. Савельева, Л.А. Гребенщикова, Л.И. Абдулаева. почетные ветераны Подмосковья Н.Н. Новикова, А.Н. Соседова, Н.Г. Тятюшкина, которые организуют в микрорайоне досуг ветеранов в клубах по интересам в помещении библиотеки семейного чтения и в спортивной секции в школе №2. В заключение Л.А. Панкрашкина призвала всех не замыкаться в серых буднях, а жить активно, быть в движении, а Н.В. Новикова прочитала стихотворение Н. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!»

С радостным весенним праздником всех женщин поздравил депутат горсовета А.В. Тамонов, рассказав о достижениях ОИЯИ, где работают ученые с мировым именем. Замечательно, что депутаты находят время для встреч с ветеранами – людьми, которые за них голосовали на избирательных участках.

Ведущая клуба общения, заместитель председателя Совета ветеранов Н.В. Новикова напомнила о памятных событиях, произошедших в разные годы в марте, об известных людях, родившихся в этом месяце. Развеселили присутствующих анекдоты, рассказанные Л.И. Адулаевой, и шуточные мартовские загадки от Н.В. Новиковой.

Член Совета ветеранов ОИЯИ С.А. Елизарова рассказала о незабываемой экскурсионной поездке в Брестскую крепость: экспонаты музея оживили в памяти ветеранов события начала войны с фашистами в 1941 году.

Восторг вызвала творческая составляющая вечера. Солистка хора «Сударушка» В.П. Кашатова душевно исполнила песню «Растет в Волгограде березка», до слез растрогав слушателей. Тепло аплодировали и другим солисткам хора – С.А. Авдеевой и Н.В. Суриковой.

Хор ветеранов «Сударушка» под руководством заслуженного деятеля культуры С.В. Кучеренко исполнил более 10 песен, создавая праздничное настроение, а когда зазвучали веселые танцевальные мелодии, женщины в зале не усидели на местах и пустились в пляс. А 89-летняя З.П. Быконя даже спела две песни под аккомпанемент С.В. Кучеренко, ей подпевали все сидящие в зале.

От имени присутствующих Н.Б. Бородулина поблагодарила Совет ветеранов микрорайона Большая Волга за веселую праздничную встречу и подаренное весеннее настроение. Председатель Совета ветеранов Большой Волги Г.Н. Чижова высказала слова благодарности сотрудникам Центра «Родник» О.Н. Пузановой и Н.М. Шевчук за отличную подготовку, оформление столов и организованное чаепитие.

Совет ветеранов Б. Волги