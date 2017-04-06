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Праздник ветеранов в "Роднике" Печать
06.04.2017 10:22

Клуб общения ветеранов микрорайона – это любимая форма работы Совета ветеранов. Одно из подобных мероприятий  состоялось  в марте   в центре «Родник», куда были приглашены ветераны, родившиеся в первый месяц весны, и гости – председатель Совета ветеранов завода «Тензор» Н.Б. Бородулина,  члены Советов ветеранов левобережья,  институтской части города и ОИЯИ. 

Председатель Совета  ветеранов  Большой Волги Г.Н. Чижова  тепло поздравила с днем рождения всех тех, кто родился в марте, и вручила цветы женщинам, отметившим в этом месяце восьмидесятилетний юбилей – А.А. Морозовой и С.С.  Гонтаренко.

Член Совета ветеранов  Большой Волги Л.А. Панкрашкина рассказала об удивительных  женщинах микрорайона, которые не только несут мир, любовь, счастье и добро в свои семьи, но и являются  активными  общественницами.  Несмотря на  солидный возраст (женщинам от 80 до 86 лет), они служат людям, оказывают им всяческое внимание. Это  Г.И. Ануфриева, член Союза писателей, автор 10 книг: почетные ветераны России Е.А. Савельева, Л.А.  Гребенщикова, Л.И. Абдулаева.  почетные ветераны Подмосковья  Н.Н. Новикова, А.Н. Соседова, Н.Г. Тятюшкина,  которые организуют в микрорайоне досуг ветеранов в клубах по интересам в помещении библиотеки семейного чтения и в спортивной секции в школе №2. В заключение  Л.А. Панкрашкина призвала всех не замыкаться в серых буднях, а жить активно, быть в движении, а  Н.В. Новикова  прочитала  стихотворение Н. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!»

С радостным весенним праздником всех женщин поздравил депутат  горсовета А.В. Тамонов, рассказав  о  достижениях ОИЯИ, где работают ученые с мировым именем. Замечательно,  что депутаты находят время для  встреч с ветеранами – людьми, которые за них голосовали на избирательных участках.

Ведущая клуба общения, заместитель председателя Совета  ветеранов Н.В. Новикова  напомнила о  памятных  событиях,  произошедших в разные годы в марте, об известных   людях, родившихся в этом месяце. Развеселили присутствующих анекдоты, рассказанные Л.И. Адулаевой,  и шуточные мартовские загадки от Н.В. Новиковой.

Член  Совета ветеранов ОИЯИ  С.А. Елизарова  рассказала о незабываемой  экскурсионной поездке в Брестскую крепость: экспонаты музея оживили в памяти ветеранов события начала войны с фашистами в 1941 году.

Восторг вызвала творческая составляющая вечера.  Солистка  хора «Сударушка» В.П. Кашатова душевно исполнила песню «Растет  в Волгограде березка»,  до слез растрогав  слушателей.  Тепло аплодировали и другим солисткам хора – С.А. Авдеевой  и  Н.В. Суриковой.

Хор ветеранов «Сударушка» под руководством заслуженного деятеля культуры С.В. Кучеренко исполнил более 10 песен, создавая  праздничное настроение, а когда зазвучали веселые танцевальные мелодии, женщины в зале не усидели на местах и пустились в пляс. А 89-летняя  З.П. Быконя  даже спела две песни под аккомпанемент С.В. Кучеренко, ей  подпевали все сидящие в зале.

От имени присутствующих Н.Б. Бородулина  поблагодарила Совет ветеранов микрорайона Большая Волга  за веселую праздничную встречу  и  подаренное весеннее настроение. Председатель Совета ветеранов  Большой Волги Г.Н. Чижова высказала слова благодарности сотрудникам Центра «Родник» О.Н. Пузановой  и  Н.М. Шевчук за отличную подготовку, оформление столов и организованное чаепитие.

Совет ветеранов  Б. Волги

 
 

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