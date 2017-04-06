В разгар весеннего половодья дубненские школьники наблюдали, как работают на льду эмчеэсовцы. В гидротермокостюмах, используя необходимое оборудование, профессионалы продемонстрировали детям, что спасение утопающих – дело рук подготовленных специалистов. 12-летний Андрей Орёл усвоил важную информацию: даже в благородном деле помощи другим надо реально оценивать свои силы. Если в полынье тонет человек, подростку его в одиночку не спасти. Андрей не из трусливых – сплавлялся на байдарке, поднимался в горы с туристическим кружком, но если грозит реальная опасность, будет рассчитывать на профессионалов. «Я уверен, что у меня не получится вытащить человека из полыньи, просто не хватит сил, – поясняет Андрей. – Если случится такое, сначала позвоню по номеру 112, а потом позову на помощь взрослых, тех, кто сможет оказать помощь тонущему». Спасатели из дубненского специального отряда МЧС продемонстрировали, как оказывают помощь профессионалы. Используется самонадувающийся плотик. Он служит мостиком к пострадавшему через ненадежный лед, который может в любой момент обломиться. Когда человек проваливается в полынью, без подготовки к нему приближаться опасно. Статистика знает немало случаев, когда погибают оба – тот, кто тонул, и тот, кто спасал. «На реку Дубну приехали четверо – два парня и девушки, рассказывает спасатель дубненского отдела МЧС. – Один из них ходил по кромке льда и провалился. Друзья смеялись, наблюдая, как парень барахтается в воде и не может выбраться, думали, он их разыгрывает. Наконец поняв, что друг попал в беду, его товарищ стал помогать ему выбраться и тоже провалился под лед. Тогда девушки позвонили в службу спасения. Мы приехали, но успели спасти только одного из них, другой пошел ко дну от переохлаждения». Весной лед некрепкий, быстро ломается. В этом году снеготаяние началось рано. Открыты затворы плотины, и это делает старое русло Волги опасным, поскольку лед размывает снизу. «Весной лед особенно опасен и обманчив, – утверждает госинспектор ГИМС Александр Беребин. – Утром он еще крепкий, а к обеду уже не держит человека, поскольку подтаивает и становится рыхлым, игольчатым». Дубненские рыбаки ежегодно весной рискуют жизнью во время подледного лова. Дети тоже в группе риска, поскольку две школы находятся практически на берегу Волги. В эти дни сотрудники МЧС, если не заняты спасением провалившихся под лед, все время посвящают профилактике. Ольга ГРИГОРЬЕВА