Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Суровые будни спасателей Печать
06.04.2017 09:40

В разгар весеннего половодья дубненские школьники наблюдали, как работают на льду  эмчеэсовцы. В гидротермокостюмах, используя необходимое оборудование, профессионалы  продемонстрировали  детям, что спасение утопающих –  дело рук подготовленных специалистов. 

12-летний Андрей Орёл усвоил важную информацию: даже в благородном деле помощи другим надо реально оценивать свои силы. Если в полынье тонет человек, подростку  его в одиночку  не спасти. Андрей не из трусливых – сплавлялся на байдарке, поднимался в горы с туристическим кружком,  но  если грозит реальная опасность, будет рассчитывать на профессионалов. «Я уверен, что у меня не получится вытащить человека из полыньи, просто не хватит сил, – поясняет Андрей. – Если случится такое,  сначала позвоню по номеру 112, а  потом позову на помощь взрослых, тех, кто сможет оказать помощь тонущему».

Спасатели из дубненского  специального отряда МЧС продемонстрировали, как оказывают помощь профессионалы. Используется самонадувающийся  плотик. Он служит мостиком к пострадавшему через ненадежный лед, который может в любой момент обломиться. Когда человек проваливается в полынью, без подготовки к нему приближаться опасно. Статистика знает немало случаев, когда погибают оба – тот, кто тонул, и тот, кто спасал.

«На реку Дубну приехали четверо  – два парня и девушки, рассказывает спасатель дубненского отдела МЧС. – Один  из них ходил по кромке льда и провалился.  Друзья смеялись, наблюдая, как парень барахтается в воде и не может выбраться, думали,  он их разыгрывает.   Наконец поняв,  что друг попал в беду, его товарищ  стал помогать ему выбраться и тоже провалился под лед.  Тогда  девушки  позвонили  в службу спасения.  Мы приехали, но успели спасти только одного из них, другой  пошел  ко дну от переохлаждения».

Весной лед  некрепкий, быстро ломается. В этом году снеготаяние началось рано. Открыты затворы плотины, и это делает старое русло Волги опасным, поскольку лед  размывает снизу. «Весной лед особенно опасен и обманчив, – утверждает  госинспектор ГИМС Александр Беребин. – Утром он еще крепкий, а к обеду уже не держит человека, поскольку подтаивает и становится рыхлым,  игольчатым».

Дубненские рыбаки  ежегодно весной рискуют жизнью во время подледного лова. Дети  тоже в группе риска, поскольку две школы находятся  практически на берегу Волги. В эти дни сотрудники  МЧС, если  не заняты спасением провалившихся под лед,  все  время посвящают профилактике.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Апреля 2017 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 07 Апреля (cbr.ru)
byrBYR29.92(+0.15)
usdUSD56.44(+0.54)
eurEUR60.08(+0.39)
uah10 UAH20.85(+0.25)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо