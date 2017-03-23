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Резиденты ОЭЗ "Дубна" выйдут на стройплощадки Печать
23.03.2017 10:02

16 марта генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев провел первое в этом году расширенное рабочее совещание с резидентами, планирующими выход на стройплощадки, а также ввод своих объектов в эксплуатацию. В нем приняли участие руководители 27 компаний-резидентов. 

В совещании приняли участие руководители всех отделов Управляющей компании ОЭЗ, отвечающие за своевременность выполнения обязательств по обеспечению инвесторов необходимой инженерной инфраструктурой и земельными участками.

Впервые за все время существования Особой экономической зоны «Дубна» на стройплощадки в этом году выйдет такое значительное число резидентов. 17 новых компаний планируют начать забивку свай на участках, где будут возводить собственные предприятия. Кроме того, еще  7 инвесторов продолжат строительство и намерены  в 2017 году сдать объекты в эксплуатацию.

Якорный резидент ОЭЗ «Промтех-Дубна» введет в эксплуатацию сразу  два новых корпуса  и начнет строительство еще двух – закладка символической капсулы в основание инжинирингового центра состоится уже в апреле.

Приступят к работе на новых предприятиях  специалисты компаний  «Паскаль Медикал», «ОЦЭТ», «РЭМОС» и «МЛТ». Также сдадут новые корпуса  на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» две компании биомедицинского направления – «ФорМат» и «Фрерус», но запустят производства позже в связи с особенностями технологических процессов.

«Резиденты провели огромную  подготовительную работу, – отметил по итогам совещания Антон Афанасьев. – Были оперативно завершены проектные работы, осуществлена  вырубка  деревьев, подсыпка  грунта и т.д.  А Управляющая компания полностью выполнила обязательства по оснащению территорий двух участков необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями».

Две компании из 17 начнут строительство в апреле.  Резидент «Гранат Био Тех» намерен  заложить первый камень в основание нового предприятия площадью 17 000 кв. метров по выпуску вакуумных пробирок для взятия венозной крови. ПСК «Фарма» зальет первую  плиту на месте возведения полномасштабного лабораторно-производственного комплекса  общей площадью  порядка 9 000 кв. метров, где компания будет осуществлять выпуск широкой линейки лекарственных форм.
 

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