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Профессии будущего Печать
23.03.2017 09:38

На базе ОЭЗ «Дубна» состоялся форум «Профессии будущего». О том, как спланировать успешную карьеру, о перспективных специальностях говорили ведущие экономисты, ученые, эксперты в сфере профориентации. Участие в форуме приняли порядка 500 старшеклассников и студентов вузов.

Динамичное развитие технологий,  появление новых областей, работающих на стыке наук, уже сегодня кардинально меняют рынок труда. А в ближайшие  10 лет этот процесс будет происходить еще более стремительно.  Сегодняшним школьникам, студентам вузов  понадобятся новые профессиональные и личностные качества. Тот путь, который был у их родителей, по схеме  «школа–вуз–работа на всю жизнь», на современном языке уже «не в тренде».  Обучение на протяжении всей жизни – вот что ждет тех, кто в 21 веке хочет быть  успешным и востребованным.

Сориентироваться в море перспективных специальностей достаточно сложно. Какие из них не исчезнут,  что необходимо об этом знать, что делать и чему учиться, чтобы не только не отстать от поезда, но еще и быть высоко востребованным специалистом, как построить путь своего личного развития на 10 лет вперед? На эти и множество других вопросов ответил форум «Профессии будущего». Он  был организован резидентом ОЭЗ «Дубна» компанией «ADLABS» в лице руководителя проектов  и основного спикера, ведущего Евгения Елисеева и Управляющей компанией особой экономической зоны при поддержке министерства инвестиций и инноваций Московской области и администрации г. Дубны. Партнерами форума выступили Объединенный институт ядерных исследований, университет «Дубна», компания «Телесеть плюс», сеть коворкингов «Старт» по Московской области и еще целый ряд компаний.

Форум столь высокого уровня проводился в Дубне впервые. На него были  приглашены ведущие российские ученые, экономисты, эксперты в сфере профобразования, профессионалы века технологий в таких известных проектах, как Google, BuduGuru, STARTUP SHOW,  ООО «Новые технологии». Так что был представлен самый широкий круг мнений о том, какие специальности и компетенции нужны в будущем.

Открывая форум, начальник отдела взаимодействия с резидентами ОЭЗ «Дубна» Петр Пермяков отметил, что заявленные на нем темы актуальны и для инновационной территории: «Сегодня свой бизнес здесь развивают 124 наукоемких компании, и уже создано более 2700 рабочих мест. Тем не менее, вопрос кадрового обеспечения стоит перед резидентами достаточно остро.  ОЭЗ «Дубна» стремительно развивается, каждый год пополняется новыми инвесторами, и, конечно, они нуждаются в молодых квалифицированных специалистах. Если говорить о перспективах, то к 2030 году мы планируем создать уже 8000 рабочих мест».

Представители наукограда Дубна рассказали участникам форума о развитии города, его производственном комплексе, высокотехнологичной научной составляющей предприятий и более высоких материях. Так, президент университета «Дубна», доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации  Олег Леонидович Кузнецов сделал акцент на том, что профессия определяет судьбу человека  и для ее правильного выбора надо четко осознавать цель, которую он ставит перед собой.

В ярких красках описал науку, которой занимается всю свою жизнь, российский ученый-экономист, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор Георгий Борисович Клейнер. Его эмоциональные рассуждения об экономике, которая стремится объять собою весь окружающий мир, о том, какая экономика и для чего нужна России в перспективе, нашли живой отклик  аудитории.

Сегодня достаточно много молодежи после окончания вузов возвращается работать в Дубну. И здесь есть немало мест, где они могут применить свои знания и навыки. Например, в молодом поколении исследователей, инженеров, техников нуждается Объединенный институт ядерных исследований. Марк Ширченко, научный сотрудник научно-экспериментального отдела ядерной спектроскопии и радиохимии Лаборатории ядерных проблем, упомянул о мировых компетенциях проектов ОИЯИ. А вот основой  его выступления были размышления о том, какие черты станут доминировать в профессиях будущего. Именно в его обращении к молодежи рефреном среди прочих обязательных для успешного физика, ученого, исследователя черт прозвучало: обучение, образование – в течение  всей жизни.

Конечно, нет возможности рассказать обо всех темах, спикерах и вопросах участников, которые были заданы на форуме «Профессии будущего». Но стоит отметить, что большинство были адресованы руководителю компании «Диалогия» Ксении Авдей. Она сделала акцент на профессиональных навыках, которые ценит работодатель и  которые будут важны вне зависимости от выбранной профессии. Поэтому ее выступление, а затем отдельная встреча с родителями тоже нашли отклик.

Кирилл Ошкуков, ученик 8 класса школы № 1:

– Мне и в жизни, и выборе профессии пригодится все, что я здесь узнал. Буду учиться тем навыкам, которые, как сказала спикер, могут стать фундаментом в любой специальности и от которых на 80 процентов зависит карьерный  рост. Хочу связать свое будущее с физикой, экономикой. И еще я понял, как важно умение работать в команде.

Гюльсум Мамедова, студентка IV курса факультета лингвистики университета «Дубна»:

– Мне  близок личный опыт  Ксении Авдей  с выбором профессии, тема soft skills, развития коммуникативных и презентационных навыков, ответственности за себя и свое будущее. Продолжу учебу в магистратуре в направлениях рекламы, туризма. После форума более четко представляю, что мне необходимо для  развития в этих областях.

Павел Лобанов:

– На форум  пришел с двумя сыновьями – учениками 7 и 10 классов. Вопрос, куда поступать и чему учиться,  актуален, поэтому важно потратить немного времени, чтобы расширить свой кругозор в этом плане, тем более что спикеры – профессионалы.

Ирина Чайникова:

– Мой сын учится в 6 классе, мечтает стать программистом. Мне хочется, чтобы его специальность была связана с наукой, а он больше склоняется к программированию игр. После форума пусть сам анализирует мнение опытных специалистов,  а я ему в этом помогу.

Анна Шелест:

– Преподаю математику в школе, а моя дочка учится в первом классе. То есть у нас как раз есть эти 10 лет, чтобы понять, в том числе с помощью профессионалов, которые выступали на форуме, какой профессии в перспективе отдать предпочтение.

Светлана ЖУКОВА

 
 

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