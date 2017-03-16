На сегодня обходиться без общедомового прибора учета (ОДПУ) управляющим организациям становится все менее выгодно. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 г. №344 в отношении объектов, где еще не установлены ОБПУ, уже начинают действовать повышающие коэффициенты к нормативам. С 2017 года коэффициент составляет 1,6 раза. Но зачем нужны общедомовые приборы учета, если в каждой квартире установлены индивидуальные приборы учета? Нужно ли проводить общее собрание собственников помещений? Каким образом расплатиться за установку? И что делать, если собственники помещений не желают их оплачивать? Общедомовой прибор учета позволяет контролировать фактическое потребление ресурса в рамках дома, фиксировать реальные объемы поставленного ресурса – воды, электроэнергии, тепла. Один из плюсов – не нужно будет переплачивать за потери на магистрали: от поставщика ресурса до счетчика в МКД. Тарифы на услуги ЖКХ растут каждые полгода, повлиять на их рост у собственников помещений нет возможности. А при наличии ОДПУ, считающего объем потребленного ресурса, у собственников помещений и управляющей организации появляется реальная возможность сэкономить расходы. Согласно ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники помещений в многоквартирных домах должны были оснастить такие дома коллективными приборами учета используемых воды, тепловой и электрической энергии. Обязанность по установке ОДПУ передавалась ресурсоснабжающим организациям (РСО), и сделать это они должны были в срок до 1 июля 2013 года (ч. 12. ст.13 Закона). Однако несмотря на уведомления собственников помещений, управляющих организаций, эта установка не выполнена повсеместно. Поэтому правильно поступило муниципальное казенное предприятие «Воронежтеплосеть», которое обеспечивало водой один из таких домов. Не получив согласие собственников жилых и нежилых помещений на установку ОДПУ, МКП установило его самостоятельно. Собственники помещений МКД отказались выплатить РСО стоимость прибора. Тогда МКП «Воронежтеплосеть» обратилось в суд с иском о выплате произведенных расходов, но не к собственникам помещений, а к управляющей организации УК «Городок» – организации, которая управляла этим домом. Ответчик возразил против иска, ссылаясь на то, что оплачивать спорные расходы должны собственники помещений. Ответчик настаивал: он не должен оплачивать расходы на установку ОДПУ единовременно, так как собственникам помещений законом предоставляется рассрочка на пять лет. Не буду описывать всю судебную тяжбу. Суды подчеркнули, что управляющая организация в силу своего статуса имеет исчерпывающую информацию о доле каждого собственника в праве общей собственности на общее имущество. Кроме того, именно она наделена полномочиями по получению платежей от собственников за оказываемые услуги и расчету с РСО (ст. 162 ЖК РФ, п.16, 24, 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме). Именно управляющая организация должна была изначально по собственной инициативе и своевременно поднять перед собственниками помещений вопрос о необходимости установки ОДПУ, ведь жильцы не могут знать всех тонкостей в управлении домом – для этого и существует управляющая организация. Однако Верховный суд РФ рассудил иначе. Во-первых, управляющая организация в отношениях по возмещению расходов на установку ОДПУ является представителем собственников помещений и лишена возможности получать денежные средства на эти цели иначе, чем от указанных лиц. Следовательно, по мнению суда, она не должна отвечать в большем объеме, чем совокупный объем денежных обязательств собственников помещений по возмещению расходов на день вынесения решения судом. Во-вторых, пятилетний срок с момента введения в эксплуатацию ОБПУ, в течение которого собственники помещений имеют право на рассрочку, еще не истек. Доказательства того, что собственники помещений приняли решение об оплате за ОДПУ единовременно или в рассрочку, в деле отсутствовали. Поэтому дело было возвращено в суд первой инстанции для пересмотра с целью установления размера суммы, которая подлежала взысканию с управляющей организации. (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 17 июня 2015 г. №310-ЭС15-912.) После выплаты необходимой суммы управляющая организация имеет право на последующее возмещение расходов по установке ОБПУ с собственников помещений, за исключением случая, когда такие расходы уже были учтены в составе платы за содержание и ремонт многоквартирного дома (п.1 ст. 38 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491). Расходы каждого собственника для оплаты ОДПУ определяются в виде доли, пропорциональной доле в праве общей собственности на общее имущество. Что делать, если собственники помещений отказываются платить за установку? Приборы устанавливаются принудительно РСО. В силу п.12 ст. 13 Федерального закона «Об энергосбережении» собственники помещений обязаны предоставить доступ сотрудникам РСО к местам установки приборов учета и оплатить расходы на их установку. Иначе конфликтов с участием управляющих и РСО не избежать, в том числе и в суде. Анатолий Дудник