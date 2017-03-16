По инициативе начальника штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса И.М. Василенко из числа членов организации был создан хор, целью которого стало исполнение песен о военной службе, песен фронтовых лет, которые своим содержанием способствуют воспитанию военно-патриотических чувств у молодежи.

Художественная самодеятельность – это одна из форм проявления человеческой души, когда человек стремится передать свои умения и в какой-то степени талант другим людям. При этом не обязательно быть великолепным исполнителем, профессионалом в сфере сценического искусства.

Уважение к участникам хора вызывает их средний возраст – свыше 70 лет! Сохранившаяся выправка, форма одежды, сверкающие ордена и медали, исполнительское мастерство вызывают бурные овации присутствующих в залах зрителей.

За прошедшее с момента создания время хор самостоятельно или совместно с учащимися учебных заведений несколько раз выступил в гуманитарно-эстетической гимназии №11, хоровой студии «Рапсодия», Московском аграрно-технологическом техникуме. Тепло встретили исполнение репертуара хора горожане, присутствовавшие во Дворце культуры «Октябрь» на торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.

Определенной вершиной признания исполнительского мастерства хора стало его участие в конкурсе песенных коллективов северо-западной части Московской области под девизом «Фронтовые бригады» в г. Дмитрове, где коллектив оказался в числе победителей!

В востребованности этого творческого коллектива не приходится сомневаться, поэтому выступления хора будут продолжаться, пока у его участников будут силы и здоровье.

Остается только перечислить участников хора: полковник И.М. Василенко, полковник Н.А. Роменский, полковник А.А. Дудник, полковник В.С. Пронин, подполковник Г.П. Пахомов, подполковник В.М. Белов, подполковник В.А. Кутафин, подполковник В.Н. Грозов, майор В.Е. Осиевский, капитан В.Н. Токарев. Необходимо отметить активное участие в мероприятиях, подготовленных ветеранами, ветерана Великой Отечественной войны, полковника, поэта В.Е. Мокроусова (Уралова).

Подготовил Кирилл Орлов