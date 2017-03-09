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Ударил кистью по бездорожью Печать
09.03.2017 09:41

Опасное природное явление вдохновило дубненского художника на создание серии зарисовок. На каждой работе он изобразил своих земляков – жителей наукограда – в довольно нелепых и неприятных ситуациях. Музой художника на этот раз стала гололедица. 

В этом сезоне, когда днем часто оттепель, а ночью  – заморозки, она случается ежедневно по утрам. Борис Макаров не раз наблюдал, как дубненцы с трудом передвигаются по зеркально гладким тротуарам, рискуя здоровьем.

«На моих глазах  двое   людей упали, – говорит Борис. – Один  молодой паренёк,  второй  –  дедушка, которому с трудом удалось  подняться.  А сколько таких дедушек и бабушек падают  за день в одном отдельно взятом городе? Очень много.  А  ведь  падение может стоить человеку жизни. Гололед – это не шутка. Это  суровая реальность».

В наукограде  у Бориса Макарова слава народного уличного художника. Его рукой расписаны стены домов, трансформаторные подстанции, кафе и магазины. Темы близки зрителям, картины –  популярны. «В этих зарисовках люди видят себя, узнают ситуации, которые с ними происходили», – рассказывает организатор выставок Бориса Макарова Александр Лазарев. Этот цикл зарисовок художник делает в формате, обычном для его коллег по цеху. В рисунках чувствуется авторский стиль. Заметно, что художник относится к героям своих картин с юмором. Персонажи выписаны в своеобразной манере, у каждого легко определяется характер.

Этим социальным проектом художник рассчитывает обратить внимание властей на содержание пешеходных дорожек и тротуаров. Кроме того, зоны отдыха занимают значительную часть территории наукограда.  А его жители вместо наслаждения от прогулок рискуют получить ушибы и переломы.

Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

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