Опасное природное явление вдохновило дубненского художника на создание серии зарисовок. На каждой работе он изобразил своих земляков – жителей наукограда – в довольно нелепых и неприятных ситуациях. Музой художника на этот раз стала гололедица.

В этом сезоне, когда днем часто оттепель, а ночью – заморозки, она случается ежедневно по утрам. Борис Макаров не раз наблюдал, как дубненцы с трудом передвигаются по зеркально гладким тротуарам, рискуя здоровьем.

«На моих глазах двое людей упали, – говорит Борис. – Один молодой паренёк, второй – дедушка, которому с трудом удалось подняться. А сколько таких дедушек и бабушек падают за день в одном отдельно взятом городе? Очень много. А ведь падение может стоить человеку жизни. Гололед – это не шутка. Это суровая реальность».

В наукограде у Бориса Макарова слава народного уличного художника. Его рукой расписаны стены домов, трансформаторные подстанции, кафе и магазины. Темы близки зрителям, картины – популярны. «В этих зарисовках люди видят себя, узнают ситуации, которые с ними происходили», – рассказывает организатор выставок Бориса Макарова Александр Лазарев. Этот цикл зарисовок художник делает в формате, обычном для его коллег по цеху. В рисунках чувствуется авторский стиль. Заметно, что художник относится к героям своих картин с юмором. Персонажи выписаны в своеобразной манере, у каждого легко определяется характер.

Этим социальным проектом художник рассчитывает обратить внимание властей на содержание пешеходных дорожек и тротуаров. Кроме того, зоны отдыха занимают значительную часть территории наукограда. А его жители вместо наслаждения от прогулок рискуют получить ушибы и переломы.

Ольга ГРИГОРЬЕВА