Проект резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Эталон Продакшн» направлен на обеспечение потребителя доступными средствами экспресс-диагностики. Они позволяют выявлять заболевания в непосредственной близости от пациента. Компания планирует занять до 10% отечественного рынка средств «in vitro» диагностики в своем секторе. Поправки в Федеральный закон об ОЭЗ позволили развивать на территории Особой экономической зоны «Дубна» промышленное производство. Вторым резидентом, представляющим это направление, стала компания «Эталон Продакшн». Она пополнила биомедицинский кластер в июле 2016 года. Проект, представленный компанией, предполагает создание предприятия по производству медицинских изделий – средств экспресс-диагностики для качественного и количественного определения параметров и маркеров в биологических средах. Общий объем инвестиций составляет более 23,1 млн рублей. В ходе реализации проекта планируется создать не менее 30 высококвалифицированных рабочих мест. «Эталон Продакшн» входит в группу компаний «Эталон», которая включает в себя несколько торговых компаний. Они более 7 лет работают по данной тематике на отечественном рынке медицинских изделий. За это время компаниями накоплен значительный опыт по анализу рынка с целью определения приоритетных направлений развития диагностических систем, их продвижения, поставки под собственными торговыми марками медицинских изделий, производимых под заказ на зарубежных предприятиях. Недавно, с учетом экономической и политической значимости проекта, в рамках государственной политики по импортозамещению инвесторы приняли решение о переносе производственных мощностей в Россию. – На территории особой экономической зоны «Дубна» мы планируем производить медицинских изделия, которые условно можно разделить на две группы по виду производимого анализа, – рассказывает генеральный директор ООО «Эталон Продакшн» Наталия Фомина. – В первую группу медизделий входят расходные материалы для глюкометров и экспресс-анализаторов параметров крови - тест-полоски для количественного определения уровня глюкозы, общего холестерина и триглицеридов в капиллярной крови. Ко второй группе относятся одностадийные иммунохроматографические тесты для быстрого одноэтапного in vitro качественного выявления возбудителей бактериальных инфекций, вирусов, белков и других биомаркеров в биологических средах человека. В медицинской сфере наша продукция широко известна и классифицируется, специфически подразделяясь на группы по выявлению: средства контроля уровня глюкозы и холестерина, онкомаркеры, кардиомаркеры, бактериальные инфекции и т.п. Сегодня актуальность и социальная значимость продукции резидента очевидна. В первую очередь, она необходима для контроля и профилактики диабета, а также для быстрой точной диагностики заболеваний в непосредственной близости от пациента. Организация подобного производства требует применения современного оборудования и строгого соблюдения технических параметров микроклимата точечно локализованных на производственных площадях в зонах «чистых помещений». В настоящее время резидент заключил с Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» договор на аренду 270 кв. метров помещений в Инновационно-технологическом центре на левобережном участке. Сюда, после проведения монтажных работ, перенесут производственное оборудование по выпуску расходных материалов для глюкометров и экспресс-анализаторов из Италии и Тайваня. Контракты на поставку оборудования и внедрение технологических процессов уже подписаны. Реинвестируя прибыль в собственные разработки и научно-лабораторную базу, компания «Эталон Продакшн» на территории ОЭЗ «Дубна» планирует разместить также производственные линии для промышленного выпуска иммунохроматографических тестов. – Мы не случайно решили локализовать свой бизнес именно в подмосковной ОЭЗ «Дубна», – говорит Наталия Фомина. – Причин этому несколько. Для нашей компании важна лояльная политика в отношении налогообложения прибыли не только федеральных властей, но и областного правительства. Конечно, сыграла свою роль при выборе территории уже готовая, современная, отлично развитая инфраструктура ОЭЗ, удобная логистика и наличие в наукограде и Подмосковье квалифицированных кадров. Совокупность этих условий в ходе реализации проекта позволит увеличить доступ качественных и недорогих средств экспресс-диагностики отечественного производства в лечебно-профилактические учреждения, частные клиники, медицинские лаборатории, центры здоровья Московской области и Российской Федерации. Сегодня средства экспресс-диагностики широко применяются в практическом здравоохранении. Роль подобных медицинских изделий сложно переоценить, поскольку именно на них базируется выявление заболеваний на ранних стадиях. В результате реализации своего проекта резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Эталон Продакшн» планирует занять от 5 до 10% отечественного рынка средств «in vitro» диагностики в своем секторе. Светлана ЖУКОВА