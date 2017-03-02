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Для профилактики и быстрой диагностики Печать
02.03.2017 10:11

Проект резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Эталон Продакшн» направлен на обеспечение потребителя доступными средствами экспресс-диагностики. Они позволяют выявлять заболевания в непосредственной близости от пациента. Компания планирует занять до 10% отечественного рынка средств «in vitro» диагностики в своем секторе. 

Поправки в Федеральный закон об ОЭЗ позволили развивать  на территории Особой экономической зоны «Дубна» промышленное производство. Вторым резидентом, представляющим это направление, стала компания «Эталон Продакшн». Она пополнила биомедицинский кластер в июле 2016 года. Проект, представленный компанией, предполагает создание предприятия по производству медицинских изделий – средств экспресс-диагностики для качественного и количественного определения параметров и маркеров в биологических средах. Общий объем инвестиций составляет более 23,1 млн рублей. В ходе реализации  проекта планируется создать не менее 30 высококвалифицированных рабочих мест.

«Эталон  Продакшн» входит в группу компаний «Эталон», которая включает в себя несколько торговых компаний. Они  более 7 лет работают по данной тематике на отечественном рынке медицинских изделий. За это время компаниями накоплен значительный опыт по анализу рынка с целью определения приоритетных направлений развития диагностических систем, их продвижения,   поставки под собственными торговыми марками медицинских изделий, производимых под заказ на зарубежных предприятиях. Недавно, с учетом экономической и политической значимости проекта, в рамках государственной политики по импортозамещению инвесторы приняли решение о переносе производственных мощностей в Россию.

– На территории особой экономической зоны «Дубна» мы планируем производить медицинских изделия, которые условно можно разделить на две группы по виду производимого анализа, – рассказывает генеральный директор ООО «Эталон Продакшн» Наталия Фомина. – В первую группу медизделий входят расходные материалы для глюкометров и экспресс-анализаторов параметров крови - тест-полоски для количественного  определения уровня глюкозы, общего холестерина и триглицеридов в капиллярной крови. Ко второй группе относятся одностадийные иммунохроматографические тесты для быстрого одноэтапного in vitro качественного выявления возбудителей бактериальных инфекций, вирусов, белков  и других биомаркеров в биологических средах человека. В медицинской сфере наша продукция широко известна и классифицируется,  специфически подразделяясь на группы по выявлению: средства контроля уровня глюкозы и холестерина, онкомаркеры, кардиомаркеры, бактериальные инфекции и т.п.

Сегодня актуальность и социальная значимость продукции резидента очевидна.  В первую очередь, она необходима для контроля и профилактики  диабета, а также для  быстрой точной диагностики заболеваний в непосредственной близости от пациента.

Организация подобного производства требует применения современного оборудования и строгого соблюдения технических параметров микроклимата точечно локализованных на производственных площадях в зонах «чистых помещений». В настоящее время резидент заключил с Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» договор на аренду 270 кв. метров помещений в Инновационно-технологическом центре на левобережном участке. Сюда, после проведения монтажных работ, перенесут производственное оборудование по выпуску расходных материалов для глюкометров и экспресс-анализаторов из Италии и Тайваня. Контракты на поставку оборудования и внедрение технологических процессов уже подписаны.

Реинвестируя прибыль в собственные разработки и научно-лабораторную базу, компания «Эталон Продакшн» на территории ОЭЗ «Дубна» планирует разместить также производственные линии для промышленного выпуска иммунохроматографических тестов.

– Мы не случайно решили локализовать свой бизнес именно в подмосковной ОЭЗ «Дубна», – говорит Наталия Фомина. –  Причин этому несколько. Для нашей компании важна лояльная политика  в отношении налогообложения прибыли не только федеральных властей, но и областного правительства. Конечно, сыграла свою роль при  выборе территории  уже готовая, современная, отлично развитая инфраструктура ОЭЗ, удобная логистика и наличие в наукограде и Подмосковье квалифицированных кадров. Совокупность этих условий в ходе реализации проекта позволит увеличить доступ  качественных и недорогих средств экспресс-диагностики отечественного  производства в лечебно-профилактические учреждения, частные клиники, медицинские лаборатории, центры здоровья   Московской области и Российской Федерации.

Сегодня средства экспресс-диагностики широко применяются в практическом здравоохранении. Роль подобных медицинских изделий сложно переоценить, поскольку именно на них базируется выявление заболеваний на ранних стадиях. В результате реализации своего проекта резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Эталон Продакшн» планирует занять от 5 до 10%  отечественного рынка средств «in vitro» диагностики в своем секторе.

Светлана ЖУКОВА
 

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