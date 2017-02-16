19 февраля исполняется 80 лет человеку и тренеру с большой буквы, бывшему наставнику отделения лыжного спорта ДЮСШ ДСО ОИЯИ Анатолию Гавриловичу Юденкову. В далеком 1964 году мастер спорта по лыжным гонкам, выпускник Центрального института физкультуры А. Юденков приехал в Дубну. В конце 50-х годов в нашей молодой научной Дубне самообразовалась лыжная секция, на основе которой в 1965 году было создано лыжное отделение ДЮСШ ОИЯИ. Создателями лыжной секции – тренерами отделения стали А.Г. Юденков и Ф.И. Кондрашков. Сколько задумок жило в Анатолии Гавриловиче! Все начиналось с нуля. Работа кипела. «С Анатолием Гавриловичем всегда было надежно. Несмотря на молодость (ему было тогда 29 лет), мы ощущали абсолютно отцовскую заботу»,- это слова одной из первых лучших лыжниц Дубны Татьяны Казаковой. Вот первые успешные дела секции: реконструкция освещенной лыжной трассы, кстати, первой в Московской области; создание рельефа для лыжных трасс; строительство роллерной трассы, лыжной базы силами занимающихся, закуплена и смонтирована искусственная (пластиковая) лыжня протяжённостью более 400 м, позволяющая проводить тренировки на лыжах летом. Проводилась огромная массовая работа среди сотрудников ОИЯИ и их семей: соревнования на призы газеты «За коммунизм»; конкурс на самую лыжную семью «Лыжня зовет»; спартакиада среди лабораторий ОИЯИ; лыжная трасса «Здоровье» поддерживалась и функционировала каждый лыжный сезон. Спортивная жизнь протекала в секции активно круглый год, многое стало традиционным: ежегодно организовывались летние спортлагеря; каждое лето проводились лодочные походы; лыжники регулярно выезжали на сборы на «первый снег». В лыжной секции росли чемпионы и мастера. Дубненское детское отделение набирало силу и опыт и вскоре его воспитанники стали успешно соперничать с сильнейшими лыжниками не только на областных, но и на всесоюзных соревнованиях. В 1978 году наше отделение стало чемпионом Московской области среди ДЮСШ, а в 1979 году – чемпионом Центрального Совета ФИС среди ДЮСШ. В этом же году, обыграв специализированные школы, наша команда представляла ЦС ФИС на Всесоюзном первенстве лыжных спецшкол в г. Вологде и вошла в десятку сильнейших специализированных школ страны. C 1981 года дубненских лыжников стали приглашать в сборные команды, в вузы Москвы и других городов. Здесь, на секции, мы все заряжались удивительной жизненной энергией, оптимизмом, целеустремленностью от своих тренеров, желанием преодолеть себя, стать сильнее, добиваться победы. Они многому нас научили. Лыжи – это главное, но здесь мы еще научились играть в снайпер, волейбол, футбол, баскетбол, лапту, грести на лодках. Лыжная секция стала для многих из нас родным домом. Мы мчались туда после уроков не только на тренировки, но еще и потому, что там были наши любимые тренеры – люди, которые навсегда вошли в нашу жизнь. Мы чувствовали самоотдачу их во всем: на тренировках, когда ездили в лагеря и ходили в походы, когда организовывали незабываемые «огоньки» и вечера отдыха. Здесь, на секции, была настоящая интересная жизнь, и мы уже не могли жить вне ее. Тренируясь, общаясь, мы учились дружить, преодолевать себя, добиваться успеха. Тренеры научили нас любить и беречь лес (ни лишнего колышка для палатки, никакого мусора после себя на стоянке), красоту окрестных мест (это походы по рекам Дубне, Волге, Медведице, по Золотому кольцу России…). В 2005 году решением администрации г. Дубны лыжной базе ДЮСШ «Дубна» присвоено имя «ЮДЕ-КОН», а в 2013 году оба тренера отмечены городом почетными знаками «За заслуги перед Дубной». ЮдеКон – это не просто красивое созвучие, это начальные буквы фамилий наших тренеров А.Г. Юденкова (Юде) и Ф.И. Кондрашкова (Кон). Спасибо, Анатолий Гаврилович, что Вы были, есть и будете в нашей жизни, спасибо за все, чему Вы нас научили. Желаем Вам здоровья, вечного оптимизма! Выпускники лыжной секции