Городским Советом ветеранов проводится большая работа по патриотическому воспитанию молодежи – беседы-встречи ветеранов в образовательных учреждениях, уроки мужества, конкурсы-викторины на знание истории Великой Отечественной войны.

Ветеранский фронтовой десант под руководством члена Совета ветеранов микрорайона Большая Волга Л.А. Гребенщиковой с большим успехом выступил перед школьниками всех образовательных учреждениях города с композицией на тему: «Память и слава Подмосковья», посвященной 75-летию Победы в битве под Москвой.

Также по инициативе Совета ветеранов был проведен городской конкурс знатоков истории битвы под Москвой среди учащихся школ, гимназий, лицеев города.

Первый этап этого конкурса состоялся во всех частях города. В результате лучшими знатоками истории битвы под Москвой стали учащиеся школы №2, гимназии №3 и лицея №9. Затем команды-победители встретились на городском конкурсе в Доме ветеранов. Участникам было представлено жюри под председательством полковника в отставке В.В. Шушпанова. В состав жюри входили: Герой Советского Союза летчик-испытатель полковник в отставке В.Н. Кондауров, майор в отставке В.Е. Осиевский, учитель истории лицея №6 С.А. Агафонова, бывший несовершеннолетний узник фашистских лагерей Е.Н. Ярцева. Ведущим встречи был председатель городского Совета ветеранов В.Б. Трофимов.

Участники конкурса рассказали о фронтах, защищавших Москву, о командующих, о воинах – Героях Советского Союза, городах Воинской славы Подмосковья, об участниках Великой Отечественной войны г. Дубны. Следует отметить, что ответы на многие вопросы конкурса были озвучены в выступлениях Ветеранского фронтового десанта, которые проходили накануне проведения конкурса.

Победителями городского конкурса стали учащиеся гимназии №3, на втором месте команда лицея №9, на третьем – учащиеся школы №2.

На торжественном городском вечере, посвященном 75-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой, команде гимназии №3 – победительнице конкурса был вручен кубок с гравировкой фамилий всех участников команды.

В.М. Майданова, член Совета ветеранов Большой Волги