Как часто мы сталкиваемся с равнодушием и душевной черствостью. И тем радостнее осознавать, что есть на свете люди, готовые прийти на помощь.

Левобережный Совет ветеранов ухаживает за могилами девяти погибших при исполнении воинского долга солдат, делает большую уборку к Празднику Победы. Эти могилы обнесены красивыми оградами, изготовленными при помощи предприятия ДМЗ (большое спасибо руководству этого предприятия). Но в последние годы огромное дерево угрожающе наклонилось над оградами, и в случае его падения пострадали бы и захоронения, и эти ограды.

Два года подряд мы обращались в городскую администрацию и другие городские службы с просьбой помочь спилить это дерево, посылали фотографии, свидетельствующие об этой проблеме, однако вопрос так и не был решен.

В конце января состоялась встреча главы города В.Б. Мухина с ветеранским активом, на ней бессменный руководитель левобережного Совета ветеранов Н.Г. Дьячкова в очередной раз напомнила о необходимости спилить опасное дерево. А спустя несколько дней в Совет ветеранов позвонил М.Ю. Потоцкий, заместитель директора только что созданного муниципального казенного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела г. Дубны МО» (оказывается, он прочитал о проблеме в газете «Встреча»), и вопрос был решен. Рабочие осторожно спилили дерево, что было совсем непросто, аккуратно сложили и увезли, убрав территорию. Выражаем огромную благодарность М.Ю. Потоцкому за помощь.

Левобережный Совет ветеранов