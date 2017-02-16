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Спасибо за помощь Печать
16.02.2017 07:58

Как часто мы сталкиваемся с равнодушием и душевной черствостью. И тем радостнее осознавать, что есть на свете люди, готовые  прийти на помощь.

Левобережный Совет ветеранов ухаживает за могилами девяти погибших при исполнении воинского долга солдат, делает большую уборку к Празднику Победы. Эти могилы обнесены красивыми оградами, изготовленными   при помощи предприятия ДМЗ (большое  спасибо руководству  этого предприятия). Но  в последние годы  огромное дерево угрожающе наклонилось над оградами,  и  в случае  его падения  пострадали бы и захоронения,  и эти ограды.

Два года подряд  мы  обращались в городскую  администрацию  и другие  городские службы  с просьбой   помочь спилить это дерево, посылали фотографии, свидетельствующие об   этой проблеме, однако  вопрос так и не был решен.

В конце января состоялась встреча главы города В.Б. Мухина с  ветеранским активом,  на ней бессменный руководитель левобережного Совета ветеранов Н.Г. Дьячкова  в очередной раз напомнила о необходимости  спилить  опасное  дерево.  А спустя   несколько дней  в Совет ветеранов позвонил  М.Ю. Потоцкий, заместитель директора только что созданного муниципального казенного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела г. Дубны МО» (оказывается, он прочитал о проблеме в газете «Встреча»), и  вопрос был решен. Рабочие осторожно спилили  дерево, что было совсем непросто,  аккуратно сложили и увезли,  убрав  территорию.  Выражаем огромную благодарность М.Ю. Потоцкому  за помощь.

Левобережный Совет ветеранов
 

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