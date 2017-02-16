Школа-студия изобразительного искусства «Ультрамарин» запустила юбилейный проект, посвященный 10-летию со дня своего образования. 7 февраля в школе №1 открылась передвижная «Выставка 10 мольбертов», а также состоялись мастер-классы для учащихся начальной школы. В течение года «Ультрамарин» планирует охватить акцией все школы наукограда. Школа-студия изобразительного искусства «Ультрамарин» открылась в Дубне 1 июня 2007 года на базе гуманитарно-эстетической гимназии №11. Ее основателем и руководителем стала Марина Юрьевна Сосина, до этого 27 лет проработавшая педагогом в Детской художественной школе. «Традиции этой школы я постаралась привнести и в свою школу-студию, в которой стараюсь воплотить собственные идеи эстетического воспитания», – рассказала Марина Юрьевна. В «Ультрамарине» занимаются и взрослые, и дети. Детей принимают с 4,5 лет, а далее возрастных ограничений не существует: свой творческий потенциал каждый может реализовать в любом возрасте. В школу принимают всех желающие без конкурсного отбора. Ее руководитель считает, что любой человек имеет право заняться творчеством: «Вопрос не в том, талантлив он или нет, а в том, насколько методически доходчиво преподаватель может все объяснить и привить навыки изобразительного искусства». За время работы в школе-студии родились свои добрые традиции. Очередной день рождения превращается в настоящий праздник, на который приглашают гостей и организуют выставку своих работ, чтобы подвести творческие итоги. А еще с приходом «Ультрамарина» в гимназию №11 в ее зимнем саду возникла постоянно действующая обновляемая выставочная экспозиция. Этим эстетическим опытом студийцы и решили поделиться с другими школами. Проект поддержали в горуно. Представленная выставка необычная: полотна размещаются не на стенах выставочной аудитории, а на мольбертах. Замечательная идея напоминает работу художников-передвижников XIX века, которые вели активную просветительскую деятельность. А количество представленных картин символично: оно соответствует числу творческих лет «Ультрамарина». «Выставка десяти мольбертов» представляет натюрморты, выполненные юными художницами Ольгой Назаренко и Викторией Ватрушиной в 2013-2014 гг. Одна из них сейчас студентка полиграфического института, а вторая учится в школе №7. «Студийцы постарались, чтобы каждый из представленных ими натюрмортов стал маленькой притчей, затрагивающей исторические и культурные традиции России и вызывающей познавательный интерес ко всему исконно русскому», – рассказала Марина Юрьевна. Помимо темы декоративно-прикладного искусства и русских народных праздников, в натюрмортах представлены темы музыки, а также дороги и путешествий. На картинах юных художниц можно увидеть деревянную посуду с хохломской росписью, берестяную утварь, символы православного праздника Пасхи, музыкальные инструменты, венецианскую маску, старый чемодан, швейную машинку и бальные туфельки. Реализацию проекта не случайно начали со школы №1. «Я знаю, что в этом общеобразовательном учреждении большое внимание уделяют эстетическому воспитанию детей и с удовольствием откликаются на интересные идеи. К тому же именно в эту школу я много лет назад пришла первоклассницей, именно здесь делала первые шаги в большую жизнь», – рассказала Марина Юрьевна. Обсудив с директором школы Александром Ивановичем Руденко идею проекта, его рамки решили расширить и, помимо выставки, которая открылась в актовом зале школы, провести серию мастер-классов для учащихся начальной школы. Эти мероприятия проходят в рамках школьного социального проекта «Учимся любить и понимать прекрасное». Обычно ребята ходят на экскурсии в выставочный зал, а в этот раз выставка сама посетила школу. На мастер-классах Марины Юрьевны ребята за полчаса успевали нарисовать акварельными красками лесную сову, сидящую на дереве в заснеженном лесу. Сделав наброски простым карандашом, малыши погружались в творческий процесс, используя фантазию и палитру красок! В результате за короткий срок каждый класс сумел создать свою маленькую картинную галерею. Развитие этого пилотного проекта организаторы видят в заинтересованности школ создать свои выставочные пространства, где они могли бы экспонировать работы как приглашенных художников, так и своих учащихся. Передвижная выставка художников школы-студии «Ультрамарин» продлится в течение всего юбилейного года. Форма проведения акции может меняться в зависимости от пожеланий общеобразовательных учреждений – организаторы готовы к обсуждению всех предложений. Евгения ШТАЙН