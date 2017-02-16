Однажды к настоятелю храма священнику Дионисию Махову обратилась режиссер документального кино с просьбой разрешить съемку внутри – группа делала фильм о жизни христиан в средневековой Франции. Интерьер вполне подходил: пустота, голый кирпич, полы, устланные соломой. Теперь по фотографиям вряд ли можно догадаться, что таким лет восемь назад был вновь открытый православный храм. Однако для полного восстановления святыни нужно потратить еще немало средств и усилий. Мороз и молитва Тепло в этом огромном храме пока есть только в одном из пяти приделов, частичное отопление сделали больше года назад. Но о том времени, когда молиться приходилось в холодном, а то и ледяном храме, прихожане говорят с радостью. Когда Литургию в храме совершать было еще нельзя, а молебны служились несколько раз в году, настоятель благословил людей собираться на молитву самостоятельно. «Мы начали летом, потом пошли дожди, а мы все ходим, потом снег, а мы все ходим, потом мороз до минус 30, а мы не прекращаем, – вспоминает одна из первых прихожанок Татьяна Николаевна. – Сейчас даже странно: как это мы выдерживали в 20-30 градусов по 2 часа? А чувствовали себя как в раю, будто сам Господь нас согревал». Уже в течение более полутора лет в храме регулярно совершаются Литургии. «Где двое или трое соберутся во Имя Мое…» (Мф. 18:20). Если лет восемь назад первых прихожан и вправду было двое-трое, то сейчас в воскресные дни храм живет богослужением. Все-таки в ближайших деревнях – больше 900 человек, с детьми набежит до 1 500, да еще летом приезжают дачники. Среди прихожан есть и мужчины, без которых не осилить многие работы в храме. Субботники для храма Священник Дионисий Махов – настоятель трех храмов в Дубненско-Талдомском благочинии. Наверное, в этом есть Божий промысел – за энергичным батюшкой даже по храму едва угонишься. Все три храма – памятники архитектуры XIX века, два из них примерно в одинаковом состоянии. Уже не в таком плачевном, как десять – пятнадцать лет назад, но далеком от первозданного. Когда в 2008-м отец Дионисий был назначен настоятелем прихода, на Воскресенский храм нельзя было взглянуть без содрогания: пустые окна, протекающая крыша, груды мусора. Вода стекала сверху водопадом, унося за собой росписи XIX века – сейчас от них остались только фрагменты почти под самым куполом. Из-за плесени бирюзовые стены стали зелеными. В советские годы на территории храма располагались молочный завод и склад минеральных удобрений. Местные жители говорят, что в жару здесь хранили мясо. Они же и сделали то, что было по силам: очистили храм и территорию, соорудили временную кровлю, сделали окна с решетками, поставили временный иконостас. «Мы это называем субботниками, – шутит отец Дионисий. – Ничто так не сплачивает, как совместная работа и молитва». От аварийного к восстановленному Своими силами, даже если нужно собрать какие-то деньги, много не сделаешь. «Полы в трапезной части, кровля, отопление, карнизы по периметру храма - все это появилось благодаря помощи Фонда (Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь – авт.),– объясняет отец Дионисий. – Весной 2016-го установили и купол с крестом. Сейчас нужно ставить новый шпиль на колокольню». Предстоит еще многое сделать: восстановить кирпичную кладку, укрепить своды, соорудить кровельную систему, оштукатурить храм, полностью сделать полы... Иными словами – сделать «как было». Как было «Храм большой даже по меркам того времени, он как бы заменил собой те, что были до него – на противоположных берегах реки,- поясняет и. о. директора Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов. - Храм массивный, величественный, как и все здания позднего классицизма». Примечательна в облике церкви колокольня. Стены ее сделаны полукруглыми, а ярусы когда-то были обиты металлом. «Заказчиком» необычной колокольни стала Ольга Михайловна Салтыкова, мать М. Е. Салтыкова-Щедрина. Именно она позже приобрела это село и достраивала храм. «Так было в России повсеместно: сначала строили главную часть храма, а через какое-то время пристраивали трапезную часть и колокольню, – поясняет Сергей Балашов. – Трапезную с низкими сводами легче отапливать, поэтому на зиму закрывали главную частьи служили здесь, где в колоннах были маленькие печи. В подвале этого храма стояли калориферные печи – выражаясь современным языком, полы были «с подогревом». Стены хранят память не только о технических достижениях. Главное в храме – то, как в нем славят Бога. Сохранились воспоминания о том, с каким торжеством отмечалась здесь Пасха. «Детей укладывали спать пораньше, затем к ночи будили, наряжали, и все вместе шли на службу. Храм словно сиял в темноте, – рассказывает Сергей Балашов, чья прабабушка когда-то венчалась в этом храме.– И есть воспоминания о великолепном хоре, которым, помимо регента, руководил сам настоятель». Воспоминания и старые фотографии доносят до нас, как выглядели храм и Хотча до революции. Приподнятая над селом белоснежно-голубая церковь с острым шпилем колокольни, «поповские» усадьбы, утопающие в сирени. Из этих домов лились звуки фортепиано, их обитатели говорили на нескольких языках и в то же время сами вели хозяйство: выгоняли скот, работали в поле и на огороде. Такова была жизнь обычного сельского священника. «До отца Николая Градова, последнего настоятеля перед закрытием храма, настоятелем храма был священник Илия Плетнев, – рассказывает Сергей Балашов. – Его супруга, Мария Васильевна, сплотила вокруг себя интеллигенцию. Сюда приезжали помещики, общественные деятели, у нее часто гостила актриса Мария Ермолова. Мы можем только представить себе, как здесь было красиво, какая здесь кипела жизнь!» Не только стены, но и души Отец Дионисий понимает, что перед приходом стоит задача не только восстановить храм. Дадут ли что-то воссозданные стены, если не будут воссозданы души? Бесконечная стройка – это еще не вся церковная жизнь. Приход вносит свою лепту в «оживление» местности. Благодаря настоятелю и его помощникам здесь проводится спортивно-интеллектуальная программа «Дорога к храму». В ней участвуют взрослые и дети, казачье братство и отряд следопытов. «У нас проходят спортивные соревнования, викторины, мастер-класс по старинным танцам, концерты, – рассказывает отец Дионисий. – Но самое главное, что потом эти люди приходят в храм: кто-то алтарничает, кто-то помогает по хозяйству». В День Победы для ветеранов организуют концерты, в прошлом году сюда приезжал хор Инженерных войск. Событием для местной детворы стала первая Рождественская елка. Приходская жизнь стараниями настоятеля становится частью жизни сельской. В каком-то смысле церковь, как и раньше, становится сердцем села – только это сердце нужно обновить, чтобы оно опять заработало в полную силу. Отец Дионисий и его прихожане верят, что и в XXI веке здесь вновь будет красиво и они будут молиться не в интерьерах средневековой Франции, а среди царственного благолепия былой красоты. Дарья Денисова В 2015-2016 гг. Благотворительным фондом Московской епархии по восстановлению порушенных святынь были выделены средства на создание и разработку проекта реставрации объекта культурного наследия, а также на производство срочных противоаварийных и частичных реставрационных работ по сохранению Воскресенского храма села Старая Хотча. За этот период на восстановление Воскресенского храма из средств Фонда было выделено 23 млн 560 тыс руб (1 млн – митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием из епархиальных средств на изготовление и установку нового шпиля на колокольню). Для завершения реставрационных работ нужно еще 22 млн 290 тыс рублей. Просим всех принять жертвенное участие в благом деле восстановления порушенных православных святынь! SMS-пожертвование Отправьте сообщение с текстом ХРАМ, далее – сумма пожертвования цифрами на номер 7878 (пример сообщения: Храм 100). Для операторов Билайн, Мегафон, МТС, Теле 2. Сумма пожертвования – от 10 руб. до 14 999 руб. 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