Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
К юбилею "Мишутки" Печать
09.02.2017 08:37

Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Александр Орлов поздравил с юбилеем коллектив детского сада «Мишутка» в городе Дубне, а также вручил благодарственные письма Московской областной думы руководству этого дошкольного учреждения. В этом году «Мишутке» исполнилось 35 лет. Юбилей – это радостный праздник, время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее. 

«С радостью поздравляю безусловную гордость учреждения – сплоченный коллектив, объединяющий талантливых, увлеченных своим делом педагогов во главе с руководителем Зоей Анатольевной Лешуковой», – сказал депутат.

Если вдуматься, то детский сад дает ребенку в общем-то немало. В детском саду проводятся разнообразные занятия, направленные на всестороннее развитие ребенка: занятия по рисованию, лепке, конструированию, развитию речи, ознакомление с художественной литературой, формирование основ математических представлений. Присутствуют и занятия, направленные на физическое развитие ребенка – музыкальные и физкультурные.

Помимо знаний, в детском саду ребенок учится соблюдать дисциплину, слушаться взрослых, проявлять самостоятельность и придерживаться определенного режима дня.

«Стоит  отметить, что предметно-развивающая среда в этом дошкольном учреждении организована на очень высоком уровне: методика Монтессори, комната психологической разгрузки, современные игровые залы, проекторы, оборудованный спортивный зал для малышей и многое другое», – прокомментировал Александр Орлов.

Воспитатель в детском саду является главным источником знаний для ребенка. Воспитатели в «Мишутке» имеют огромный багаж знаний и опыт педагогической работы. Они владеют методами и приёмами воспитания и обучения детей, осваивают и используют новые технологии.

Воспитатели ответственно относятся к своей работе. От педагогического мастерства каждого из них, его культуры, любви к детям зависит уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, степень прочности приобретённых им нравственных качеств. Они понимают, что от подготовки  ребенка в детском саду к школе зависит его будущее.

Депутат Мособлдумы поблагодарил педагогический коллектив «Мишутки» за теплую атмосферу, созданную в садике, который стал для малышей вторым домом: «Профессионализм коллектива обеспечивает спокойствие родителей за своих чад. В стенах «Мишутки» всегда слышен радостный детский смех, и это прекрасно.Желаю успехов и процветания всему коллективу садика!»

Анастасия Григоренко

 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Февраля 2017 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 09 Февраля (cbr.ru)
byrBYR30.98(+0.09)
usdUSD59.51(+0.32)
eurEUR63.45(+0.21)
uah10 UAH22.11(+0.22)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо