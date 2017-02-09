Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Александр Орлов поздравил с юбилеем коллектив детского сада «Мишутка» в городе Дубне, а также вручил благодарственные письма Московской областной думы руководству этого дошкольного учреждения. В этом году «Мишутке» исполнилось 35 лет. Юбилей – это радостный праздник, время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее.

«С радостью поздравляю безусловную гордость учреждения – сплоченный коллектив, объединяющий талантливых, увлеченных своим делом педагогов во главе с руководителем Зоей Анатольевной Лешуковой», – сказал депутат.

Если вдуматься, то детский сад дает ребенку в общем-то немало. В детском саду проводятся разнообразные занятия, направленные на всестороннее развитие ребенка: занятия по рисованию, лепке, конструированию, развитию речи, ознакомление с художественной литературой, формирование основ математических представлений. Присутствуют и занятия, направленные на физическое развитие ребенка – музыкальные и физкультурные.

Помимо знаний, в детском саду ребенок учится соблюдать дисциплину, слушаться взрослых, проявлять самостоятельность и придерживаться определенного режима дня.

«Стоит отметить, что предметно-развивающая среда в этом дошкольном учреждении организована на очень высоком уровне: методика Монтессори, комната психологической разгрузки, современные игровые залы, проекторы, оборудованный спортивный зал для малышей и многое другое», – прокомментировал Александр Орлов.

Воспитатель в детском саду является главным источником знаний для ребенка. Воспитатели в «Мишутке» имеют огромный багаж знаний и опыт педагогической работы. Они владеют методами и приёмами воспитания и обучения детей, осваивают и используют новые технологии.

Воспитатели ответственно относятся к своей работе. От педагогического мастерства каждого из них, его культуры, любви к детям зависит уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, степень прочности приобретённых им нравственных качеств. Они понимают, что от подготовки ребенка в детском саду к школе зависит его будущее.

Депутат Мособлдумы поблагодарил педагогический коллектив «Мишутки» за теплую атмосферу, созданную в садике, который стал для малышей вторым домом: «Профессионализм коллектива обеспечивает спокойствие родителей за своих чад. В стенах «Мишутки» всегда слышен радостный детский смех, и это прекрасно.Желаю успехов и процветания всему коллективу садика!»

Анастасия Григоренко