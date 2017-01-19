«Мусорная реформа» стартовала в Подмосковье с этого года. Дубна названа в числе 13-ти городов, в которых будут реализованы пилотные проекты. Сколько теперь будет стоить услуга вывоза мусора и что с ним будет дальше, рассказывает генеральный директор компании «L&T» в России Кирилл Дзюба. – В чём суть «Мусорной реформы», каковы её основные принципы? – Главное – централизация сферы обращения с отходами. В этой отрасли важна организация более четкой и прозрачной системы, которая будет понятна жителям. Планируется выстроить единые правила игры, единые стандарты в сфере обращения с отходами, и все будут вынуждены соблюдать эти установки. Сейчас системы как таковой нет. Те, кто занимается эксплуатацией жилого фонда – управляющие компании и товарищества собственников жилья, справляются с этими проблемами как могут. Каждый сам решает для себя вопрос: куда и за сколько везти мусор. Зачастую потребители этого даже не знают. Мне известно, что в некоторых поселениях региона по старинке собирают отходы лопатами, вывозят самосвалами и вываливают в какие-то овраги. Такая проблема существует. Система контроля за этим процессом явно недостаточная. На мой взгляд, у законодателей родилась весьма конструктивная идея по упорядочению этой системы. В большей степени полномочия уходят из муниципалитета на уровень субъекта федерации. Все регионы обязаны провести конкурс. Требуется утвердить территориальную схему обращения с отходами, где будут показаны их объемы, потоки движения и объекты утилизации. На основании этой схемы будет проведен конкурс по выбору региональных операторов. Законодательство позволяет выделить один кластер или несколько в каждом региона. Согласно утвержденной в декабре прошлого года территориальной схеме, Московская область разделена на семь зон. Дубна относится к Сергиево-Посадскому кластеру. – В Дубне уже была фактически налаженная сортировка мусора: отдельно – биологический, отдельно – перерабатываемый. В чем заключается «пилотность» проекта? Неужели придется отрабатывать новую схему? – Надеюсь, что готовые наработки мы будем использовать. Дубна не случайно попала в список пилотных проектов, поскольку для горожан это сложившаяся система, а для оператора – обычная планомерная работа. Для нас на протяжении шести лет ситуация с раздельным сбором не то чтобы законченная, но налаженная более, чем в других городах, хотя постоянно требует совершенствования. Сейчас мы надеемся, что система в текущем нашем варианте не претерпит изменений. То есть как было два контейнера: один для биоразлагающихся отходов, второй – на переработку, так и останется. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из тех документов, которые сейчас отправлены на утверждение в правительство РФ. – О какой прозрачности вы упоминали? – Я говорю о той прозрачности, которая требуется тем, кто ответственен за реализацию этого законодательства. Это – правительство Московской области, которое в конкурсной документации установит правила, по которым будет работать региональный оператор, и те обязательства, которые он будет выполнять. Например, уборка несанкционированных свалок, сбор и транспортировка всех отходов, заключение договоров со всеми собственниками отходов, в том числе и коммерческими предприятиями, магазинами и так далее. Кроме того, обязательной будет транспортировка отходов в конкретные точки. Не куда кто захотел, а в определенные территориальной схемой места. Это и уже существующие, и новые, которые региональный оператор будет обязан построить в течение определенного срока. – Как изменится ситуация для горожан? – Для жителей также будет все прозрачно. В квитанции появится отдельная строка. Станет понятно – за что каждый платит, сколько и кому. – А планируется разработать систему поощрений для тех, кто сортирует, сделать для них эту услугу дешевле? – Есть варианты методов формирования предельных тарифов по данной коммунальной услуге. Я видел документы, где планируется введение двухставочного тарифа. Если эта инициатива воплотится в жизнь, будет здорово, поскольку у людей появится экономическая мотивация сортировать мусор. – А кто будет контролировать – кто сортирует, а кто – нет? – Жителей будет контролировать региональный оператор, а его, в свою очередь, субъект федерации. Участие предполагается добровольное. Проект пилотный, но мы надеемся, что система не будет сильно отличаться от того, к чему привыкли дубненцы. Рано пока вводить установку большого количества контейнеров под различные фракции отходов, на подобное общество не готово. Могу предположить, что будет, как и раньше, два контейнера. – По вашему опыту, насколько сегодня тяжелое положение в «мусорной сфере»? Что нам грозит, и насколько новая реформа может повлиять на ситуацию? – Актуальность налицо. Этот год объявлен в России Годом экологии. Мусорная проблема – одна из самых серьезных. Для московского региона это исключительно актуально. Грубо говоря, из 50 миллионов тонн бытовых отходов, образующихся во всей Российской Федерации, около 40% – из Москвы и Московской области, поскольку сегодня столица не имеет собственных территорий для захоронения, лишь несколько мусоросжигательных заводов. Все отходы идут в область. Стоит задача выстроить единую систему для нашего региона, чтобы все отходы были учтены и выбрана единая технология их утилизации. Это важно в том числе и для Дубны. Горожане за вывоз мусора стали платить больше, поскольку закрылись оба полигона, которые действовали еще с 50-х годов прошлого века. Сегодня мусор приходится возить в Клинский район, за 110 километров, куда нам указало направлять дубненские потоки правительство региона. Останется для нас эта точка или нет – посмотрим. Главное, что региональный оператор обязан взять на себя ответственность за то, что на территории города не будет несанкционированных свалок. Известно, что у нас много рекреационных зон, где и образуется большинство свалок. И эта проблема должна быть решена. Беседу вела Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА