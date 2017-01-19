Вечер под названием «Русская душа», приуроченный к 190-летию со дня рождения великого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, состоялся в читальном зале библиотеки левобережья. Участники студии «Мастера красноречия» ДК «Октябрь» (руководитель Екатерина Фирсова) и сотрудники библиотеки подготовили для дубненцев интересную программу.

Перед началом вечера был показан видеоклип о Салтыкове-Щедрине. А сама литературная программа была построена на ретроспективе, проведенной по многим произведениям писателя. Среди них наиболее известные его литературные труды: «Верный Трезор», «Дурак», «Самоотверженный заяц», «Органчик», «Сказка о ретивом начальнике», «Премудрый пескарь». Какое литературное произведение взять, как его подать, как встроить в контекст вечера – эти задачи стали ключевыми при подготовке сценария литературного вечера, который прошел в формате, ставшем уже традиционными для подобных мероприятий в библиотеке.

Произведения Салтыкова-Щедрина представили участники студии «Мастера красноречия» Е. Фирсова, Т. Колесникова, А. Петрова, К. Тихомирова, Н. Фирсова, А. Курков, Н .Пенков, И. Галкин, Т. Соловьева.

Темы, поднятые Салтыковым-Щедриным, – это его боль, его переживания за страну, о которых он говорил посредством дара, которым наградила его природа – слова сатирика. Ведущая литературного вечера Ольга Аникина рассказала об истории развития сатирического жанра в России, в котором Салтыков-Щедрин создавал свои бессмертные произведения. Писал он бытовые очерки и романы-очерки, но сказки обозначили вершинный период в творчестве писателя.

Большую долю проблематики сказок Щедрина занимали отношения власти и народа. Важная заслуга писателя заключалась в том, что, используя простые, а подчас абсурдные сюжеты, эзопов язык и гротеск, он смог коротко и метко описать ту или иную область общественного сознания: воровство и взяточничество чиновников, жестокость помещиков, самодурство начальников. Поэтому сказки писателя являются глубоким срезом эпохи, а образы вполне конкретны.

Ольга Аникина рассказала о жизненном и творческом пути великого русского сатирика. Повествование сопровождалось демонстрацией презентации, которая знакомила зрителей с лучшими книжными изданиями, местами жизни и творчества писателя.

На вечере говорилось о том, что М.Е. Салтыков-Щедрин критически относился ко многому в России. Его возмущало бесчинство помещиков, покорность народа, и во всех произведениях он обличал язвы общества, высмеивал его пороки и несовершенства. Но он верил в победу идеалов разума, достоинства человека, демократии, прогресса, цивилизации.

«Я люблю Родину до боли сердечной и не могу себя помыслить нигде, кроме России», – этими словами Салтыкова-Щедрина закончился литературный вечер.

Вниманию участников мероприятия была представлена книжно-иллюстративная выставка «Сила сатирического таланта», посвященная 190-летию со дня рождения великого русского писателя.

Татьяна Белова