Два основных вопроса, вынесенных в повестку дня декабрьского заседания Общественного совета при дирекции ОИЯИ, касались стратегии социально-экономического развития города на ближайшие 9 лет и организации движения на площади Мира, вернее, ее архитектурного облика. Стратегию социально-экономического развития города общественники не утверждают, ее утвердят на заседании городского Совета депутатов. Однако, как отметил ученый секретарь Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Дмитрий Пешехонов, группа сотрудников Института детально поработала над документом, дополнений, уточнений и новых предложений в него сделано великое множество. Член-корреспондент РАН Игорь Мешков предложил шире отразить в стратегии спортивную и физкультурную тематику, озеленение города, в частности, взять под контроль парк на Черной речке. Председатель научно-технического совета ОИЯИ Ростислав Джолос указал на отсутствие в документе важного направления «Детская политика».Член-корреспондент РАН Леонид Григоренко ратовал за развитие в наукограде скалолазания. Сам членкор, кстати, более десяти лет ведет секцию скалолазания в спортивном комплексе ОИЯИ и убежден, что для занятий необходим специальный зал. Еще одно предложение – внести в стратегию отдельным пунктом сохранение исторической части города, выделив институтскую часть как научно-исторический район. Газопровод – по ул. Джелепова Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев акцентировал внимание собравшихся еще на одном моменте. – Меня волнует вопрос прокладки газопровода по территории институтской части города, время с оглашения проекта прошло достаточное, и я бы считал полезным еще раз вместе со службами города взглянуть на трассу, чтобы оценить, нельзя ли сделать это лучше, эффективнее, безопаснее, – сказал он. Речь о новой ветке газопровода, которая должна прийти на левобережную территорию ОЭЗ через ИЧ. Руководителя Института поддержал вице-директор академик Григорий Трубников, поделившись обеспокоенностью, что трасса должна пройти по Молодежной поляне, где проводятся городские праздники. Глава города Вячеслав Мухин пояснил: – Единственное место врезки на магистрали: пересечение улиц Джелепова и Молодежной. Газопровод пройдет по улице Джелепова открытым способом (будут рыть траншею. – Корр.), с полным восстановлением асфальтового покрытия. Далее проколом пройдет под перекрестком (ул. Джелепова – ул. Векслера) до Молодежной поляны, не доходя до яхт-клуба. Там будет стоять буровая установка. Дальше – способом бурения… Труба будет свариваться на левом берегу, не затрагивая правобережную часть города. В котлован она будет затаскиваться машиной, разрушения набережной у яхт-клуба не будет. Долго выбирали место, согласовывали, уже проплачен аванс на реализацию проекта, в июне-июле в ОЭЗ будет сдаваться в эксплуатацию котельная, призванная в первую очередь обслуживать жилье. К котельной должен быть подведен газопровод. Окончание строительства планируется в июне-июле 2017 года, – поделился в заключение глава Дубны. Площадь Мира: как исправить ситуацию Отрицательные эмоции при виде исторической части города, которая в одночасье перестала быть таковой, просто зашкаливают. Помнится, на ноябрьском заседании Общественного совета ОИЯИ директор Института В.А.Матвеев выразил обеспокоенность многих сотрудников тем, что там происходит. С ним тогда согласился и глава города, который признался, что это была ошибка. На декабрьское заседание ОС со стороны администрации города были представлены два варианта, над которыми поработали архитекторы вместе с ГИБДД и главным управлением архитектуры МО. В обоих предлагается перенос остановки с площади в район почты, места там достаточно. Разница лишь в том, что один вариант предусматривает оставить площадь в асфальте без украшений, второй – украсить ее клумбами и архитектурными формами. Оба варианта члены Общественного совета отклонили и предложили сделать остановку у опорной стены сквера. Правда, согласно ГОСТам, стандартам и правилам остановка не может располагаться на одном уровне с проезжающим транспортом, она обязательно должна быть приподнята и выгорожена теми заборами, которые в настоящее время изуродовали площадь. Замначальника ОГИБДД Сергей Кочнев поделился мнением, что рассмотрел бы вариант размещения автобусной остановки после второго пешеходного перехода, напротив Сбербанка. Но в любом случае пешеходный переход нужно будет огораживать. Причем ГОСТы требуют, чтобы пешеходы заходили в автобус с площадки, которая на 15 сантиметров выше проезжей части. – Так получилось, – подытожил глава города Вячеслав Мухин, – что вариант размещения автобусной остановки у подпорной стенки, за который проголосовали члены Общественного совета, не был прорисован и все последствия его реализации собравшиеся не видели, поэтому договорились оставить тот вариант, который был прорисован, и прорисовать в соответствии с нормами предложенный вариант. Что появится в результате? Тротуар, еще один карман, уйдет полностью стоянка, подпорная стенка, возможно, тоже будет сломана, и заборы с площади Мира переедут на этот тротуар. После прорисовки еще раз узнаем мнение людей. Все равно эту работу надо начинать не раньше лета, – прокомментировал глава города. Конечно, есть еще один вариант: вообще не делать автобусную остановку на площади Мира. Но, как выяснилось, по стандартам это тоже нельзя – ГОСТы говорят, что в черте города автобусные остановки должны находиться друг от друга на расстоянии не более 500 метров… Будем ждать к следующему заседанию Общественного совета новую схему движения на площади Мира. Татьяна Крюкова