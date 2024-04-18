По инициативе городской администрации и главного врача Дубненской больницы Игоря Давронова состоялась встреча с заместителем министра здравоохранения Московской области Максимом Максимовым, главным внештатным онкологом области Иваном Каприным, заместителем начальника управления онкологической помощи Ани Баданян, заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного онкодиспансера Денисом Сидоровым.

Игорь Викторович совместно с профильными заместителями рассказал о возможностях диагностики и лечения онкобольных пациентов, об организации работы онкоотделения, в составе которого 25 коек, представил врачей-онкологов. Также он отметил, что в учреждении имеются все возможности для дальнейшего развития онкологической службы.

На рабочем совещании глава города Максим Андреевич Тихомиров обозначил позицию города и подчеркнул, что Администрация со своей стороны готова участвовать в вопросах оказания необходимой помощи для развития этого проекта Дубненской больницы. Современная инфраструктура городской больницы, имеющаяся материально-техническая база, наличие высокотехнологичного оборудования, развитая транспортная доступность позволяют организовать удобную маршрутизацию для пациентов из других городов, нуждающихся в специализированном лечении, что позволит значительно сократить сроки получения помощи.

Максим Максимов и Иван Каприн положительно оценили работу службы, отметили активную позицию администрации и главного врача в решении вопроса повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи.

По информации пресс-службы Администрации Дубны