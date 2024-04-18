На прошлой неделе в Центре патриотического воспитания имени А.Н. Туполева, что в Устиновском сельском поселении Кимрского района, состоялось посвящение школьников в юные туполевцы. Это событие стало важной вехой в жизни не только самих ребят, но и всех, кто приехал разделить с ними торжественность и важность этого действа. Участником мероприятия стала на этот раз солидная делегация из Дубны во главе с представителями АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»). Сотрудники дубненского предприятия частые и всегда желанные гости в Устинове. Традиция ежегодных комбинированных легкоатлетических пробегов от стен проходной МКБ «Радуга» до здания устиновской школы (ныне Центра патриотического воспитания) насчитывает уже более двух десятков лет, как, собственно, и шефская поддержка, с годами превратившаяся в крепкую дружбу учеников и педагогов Устинова с нашим предприятием «Радуга». А на этот раз делегация из Дубны была еще более представительной и солидной, чем обычно, поскольку вместе с представителями Совета молодых специалистов ГосМКБ во главе с председателем Александром Сыровым к ребятам и их старшим наставникам приехали юные орлята из дубненской гимназии №3 вместе с советником директора по воспитанию Татьяной Соловьевой, а также юные барабанщицы школьной театральной студии «Мечта» и ансамбль «Фронтовые песни» под руководством Марины Чайковской Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса. Программа мероприятия - в духе патриотизма: от самой торжественной линейки до экскурсии по музею А.Н. Туполева и музыкальных номеров. Конечно, стоит отдельно сказать об интереснейшей экскурсии (она одинаково увлекательна как для ребят, так и для взрослых) по экспозиции памяти Андрея Николаевича Туполева, а также возможности посидеть в настоящей кабине пилотов самолета ТУ-160 - авиасимуляторе полетов. В завершение встречи и на память о ней во дворе Центра была высажена туя - еще один символ крепкой дружбы двух городов и территорий, где жили и трудились два великих авиаконструктора современности - Александр Яковлевич Березняк и Андрей Николаевич Туполев. Анна Сухая Фото гимназии №3 P.S. Участники поездки выражают огромную благодарность Первичной профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» и лично ее председателю М.Н. Щербакову за помощь в проведении мероприятия. Километры пути в далекое Устиново в дружной компании и комфортных условиях пролетели незаметно. А в историю отношений Дубны и Устинова вписана еще одна, пусть и небольшая, страничка - о дружбе, патриотизме и уважении к труду и достижениям наших заслуженных земляков.