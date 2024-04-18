Традиционные весенние субботники проходят в эти дни во всей Дубне. И хоть общеобластной субботник планируется провести в Московской области в этом году 27 апреля, уже сегодня коллективы предприятий, учреждений, организаций выходят на улицы, в скверы, во дворы, чтоб навести порядок и чистоту после зимы.

Не остались в стороне студенты и преподаватели университета «Дубна»: они активно наводят порядок на территории кампуса. Так, идет уборка территорий, прилегающих к общежитиям. В ближайшее время также пройдут генеральные уборки внутри общежитий. Силами студентов совместно со спортивным студенческим клубом «Одиссея» очищена от мусора спортивная площадка напротив корпуса 5а, а представители Студенческого совета общежитий совместно с Отделом по бытовому обеспечению университета привели в порядок теннисные столы.

Сотрудники ОИЯИ также выходят на субботники: массово, дружно и с хорошим настроением. Буквально на днях хорошо потрудились специалисты юридического отдела, бухгалтерии, штаба гражданской обороны, планово-финансового

отдела и капитального строительства, работники кадровой службы.

Глава нашего города Максим Андреевич Тихомиров трудился в минувшие выходные вместе с горожанами на площадках в левобережной части Дубны. Итоги этих субботников подводить пока еще рано, но то, что в городе стало заметно чище - вещь очевидная. Кстати, каждый желающий может присоединиться к этой полезной работе, выйдя самостоятельно или со своим коллективом на уборку своего двора, любимого сквера или места отдыха. Все-таки правило «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» хоть и работает, но далеко не на все сто. Генеральную уборку после зимы город точно заслужил, так что самое время помочь ему быть чистым.

Анна Владимирова

Фото пресс-службы ОИЯИ и Администрации Дубны