Глава Дубны Максим Тихомиров провёл оперативное совещание на площадке АО «РАТА», где создана автобусная база АО «МОСТРАНС-АВТО».

Полтора месяца назад было принято важное решение о начале перевода автобусов в Дубну. Это и экономически целесообразнее, и эффективнее в работе. У водителей, по признанию самих сотрудников, появилось несколько часов свободного времени, так как не надо ехать в соседний город на автобусную базу.

Глава города обсудил с представителями компании готовность базы принять вторую партию из 13-14 автобусов. Это, по словам М.А. Тихомирова, произойдёт на следующей неделе. Таким образом, все автобусы, которые обслуживают дубненские маршруты, полностью переедут в Дубну.

Параллельно специалисты просчитывают, сколько нужно дополнительных автобусов средней и большой вместимости. Во втором квартале пройдут областные торги по закупке автобусов, по итогам которых шесть новых транспортных средств должны приехать в наш наукоград.