Несколько дней в Торгово-развлекательном комплексе «Маяк» выездная бригада медиков Дубненской больницы проверяла здоровье сотрудников на рабочих местах. Медпункты были открыты на втором этаже и на базе передвижного комплекса «Мобильная поликлиника», оборудованного всем необходимым для приема.

В составе мобильной бригады прием вели акушеры-гинекологи, врач ультразвуковой диагностики и функциональной диагностики, терапевт и медицинские сестры. Обследования включали анкетирование, измерение антропометрических данных, измерение артериального и внутриглазного давления, определение индекса массы тела, общий и биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы и холестерина, для мужчин анализ на определение ПСА, УЗИ молочных желез и взятие мазков у женщин. На кардиовизиографе специалист проводил скрининг и оценку состояние работы сердца. Кроме того, все желающие посетители торгового комплекса также могли проверить свое здоровье у специалистов городской больницы. Всего за два дня обследования прошли более 100 человек.

«Не могу не отметить, что руководители трудовых коллективов нашего города усилили заботу о здоровье своих сотрудников. Большую часть времени люди проводят на рабочих местах, и бывает не хватает времени, чтобы самостоятельно обратиться в поликлинику. Для удобства и экономии времени специалисты нашей выездной бригады приезжают в организации и на производства, чтобы провести обследование коллективов. Помните: здоровье в приоритете!», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Напомним, что диспансеризацию в Дубненской больнице с начала года прошли более 10 тысяч жителей. Комплексное обследование можно пройти независимо от места прикрепления к медицинской организации, для этого нужен только паспорт и полис ОМС.