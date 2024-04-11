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Вернулся к владельцу Печать
11.04.2024 03:06

История со счастливым финалом. Именно так можно сказать о событиях, которые произошли на прошлой неделе в нашей Дубне, а их главным героем стал велосипед, найденный у офисного центра на ул. Макаренко, д. 48 А.

 

Из предыстории. Летом прошлого года у сотрудника МКБ «Радуга» со стоянки перед предприятием был украден велосипед марки «Стелс Навигатор». Поиски виновного по камерам видеонаблюдения результата не дали. Полиция помочь в розыске тоже не смогла.

И вот в минувшую субботу на улице Макаренко при проведении организованного субботника на прилегающей к зданию территории сотрудниками частной компании был найден велосипед. Он был надежно засыпан старой листвой и сухими ветками. Чтобы облегчить поиски владельца, пришлось воспользоваться социальными сетями.

Хозяин велосипеда - Сергей - нашелся, предъявил документы на своего железного коня и получил его обратно от управляющего офисного центра. Вот так позитивно закончилась эта история. Особенно приятно, что жители нашего города не только наводят чистоту и порядок на улицах, но еще и помогают друг другу добрыми делами.

Анна Владимирова
  		 
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