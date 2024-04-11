Хочу выразить огромную благодарность и признательность сотрудникам городской больницы Дубны и лично главному врачу Игорю Викторовичу Давронову, заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Нине Михайловне Маркиной, а также врачу-неврологу неврологического отделения стационара городской больницы Елене Геннадьевне Студеникиной за профессионализм и грамотный подход к оказанию медицинской помощи в лечении и реабилитации.

Я являюсь инвалидом детства 3 группы и хочу отметить, что на протяжении всего периода от установления инвалидности до лечения и реабилитации мне оказывалась квалифицированная помощь, направленная на улучшение состояния моего здоровья, что очень важно для инвалида.

У Нины Михайловны Маркиной я наблюдался с детства, поэтому был очень рад ее возвращению из Талдомской больницы. Уверен, что благодаря нынешней команде докторов во главе с главным врачом И.В. Давроновым система здравоохранения в нашем городе будет еще больше совершенствоваться и развиваться.

Желаю всем сотрудникам городской больницы процветания и больших успехов в таком нелегком, но очень нужном для каждого из нас труде!

Алексей Устинов