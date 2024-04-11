СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Спасибо докторам Печать
11.04.2024 03:06

Хочу выразить огромную благодарность и признательность сотрудникам городской больницы Дубны и лично главному врачу Игорю Викторовичу Давронову, заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Нине Михайловне Маркиной, а также врачу-неврологу неврологического отделения стационара городской больницы Елене Геннадьевне Студеникиной за профессионализм и грамотный подход к оказанию медицинской помощи в лечении и реабилитации.

Я являюсь инвалидом детства 3 группы и хочу отметить, что на протяжении всего периода от установления инвалидности до лечения и реабилитации мне оказывалась квалифицированная помощь, направленная на улучшение состояния моего здоровья, что очень важно для инвалида.

У Нины Михайловны Маркиной я наблюдался с детства, поэтому был очень рад ее возвращению из Талдомской больницы. Уверен, что благодаря нынешней команде докторов во главе с главным врачом И.В. Давроновым система здравоохранения в нашем городе будет еще больше совершенствоваться и развиваться.

Желаю всем сотрудникам городской больницы процветания и больших успехов в таком нелегком, но очень нужном для каждого из нас труде!

Алексей Устинов
  		 
< Апреля 2024 >
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)