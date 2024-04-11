Очень просим через газету, которую мы читаем и очень ценим журналистов, которые просто и доходчиво еженедельно знакомят нас с жизнью города, выразить благодарность Богатоновой Стелле, проживающей в кв. 136 нашего дома.

Около двух месяцев дверь в подъезде, не входная, а внутри подъезда, была сломана, и с раннего утра до ночи при входе и выходе жителей так грохотала, что нам, инвалидам, маленьким детям, проживающим в квартирах на нижних этажах, не было покоя.

Чтобы решить этот вопрос, мы обращались (по телефону) в УК «Верхняя Волга». Нас заверили, что пришлют мастера. Обрадовались и стали ждать, но мастер так и не появился.

О своей беде мы рассказали соседке Стелле, которая уже около 40 лет проживает в нашем подъезде. Каково же было наше удивление и радость, когда уже на второй день после нашего разговора дверь отремонтировали. Огромное спасибо этому неравнодушному человеку за помощь.

А вот наша управляющая компания, к сожалению, не смогла решить этот, в общем-то, простой вопрос, не говоря уже о многих других. В частности, в подвале нашего дома стоит вода, причем не грунтовая. А все потому, что всю зиму там протекали трубы, работники УК их периодически ремонтировали, но без толку. Дверь в подвал нараспашку, а там полно разного хлама. Достаточно брошенного окурка, чтобы вспыхнул пожар. Может, наше обращение в газету подвигнет сотрудников управляющей компании к действиям, и они приведут в порядок подвал и впредь будут оперативно решать проблемы жителей.

Жители подъезда 7 дома № 21 «а» на ул. Центральной