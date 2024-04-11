В Дубне продолжает набирать обороты ямочный ремонт. Ход выполнения работ, отмечают в Администрации города, глава Дубны М.А. Тихомиров контролирует лично.

В ходе недавнего совещания губернатор Московской области А.Ю. Воробев обратил внимание на решение этого вопроса: «Здесь важно действовать на опережение - своевременно выявить и устранить. Также у нас запланирован значительный объем мероприятий по приведению в нормальное состояние дорог во дворах, - отметил Андрей Юрьевич. - Прошу всех коллег обратить внимание на эту важную работу. Да, весна, подтопления, ямы - в этом нет ничего нового. Но мы претендуем на то, что наши мероприятия с каждым годом будут позволять нам все меньше обращать внимание на эти проблемы. Потому что системная работа должна давать свои результаты».

В Дубне отремонтируют 2300 кв. м. на дорогах общего пользования. Уже выявлено 1147 кв. м. повреждений, устранено 277. Во дворах заделают 1000 кв.м., ямы оцифрованы, на 633 кв. м. работы уже проведены.