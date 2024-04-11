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К капремонту готовы Печать
11.04.2024 03:04

Помещения здания Центра дополнительного образования «Дружба» на улице Свободы, 10А готово к началу капремонта. Работы, как отмечают в городской администрации, пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

В Центре «Дружба» занимаются 500 детей в 10 объединениях. Воспитанники и педагоги уже перебазировались в гимназию №3, в школу №5 и в детский сад «Ручеек». Выделено помещение и под мастерскую скульптору Андрею Хлопцову и его объединению.

Подрядчик, который будет вести работы, уже определён. В самое ближайшее время он выйдет на объект, где заменит кровлю, инженерные коммуникации, обновит фасад. Все работы будут вестись в соответствии с брендбуком, который разработан Министерством образования МО и где указано, как должны выглядеть современные образовательные пространства.

Как отметили в Администрации города, будут закуплены новая мебель, оборудование. На все работы выделено 79 миллионов рублей.

 
  		 
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