С приходом теплой погоды для всех предприятий жилищно-коммунального хозяйства Дубны наступили по-настоящему горячие дни. После зимнего сезона нужно привести город в порядок: убрать мусор, песок, поправить бордюры, тротуары, обновить разметку, устранить ямы на дорогах… Причем времени на раскачку нет совсем: снег сошел и оголил выбоины в асфальте, обнажил мусор и стертую дорожную разметку.

27 апреля состоится общегородской субботник, на который по традиции выйдут сотрудники десятков городских предприятий и организаций, в том числе Администрации города, Совета депутатов, муниципальные служащие - все вместе наведем чистоту в скверах, дворах, местах отдыха горожан.

Пока же город убирают и приводят в порядок дорожную инфраструктуру силами предприятий жилищно-коммунальной сферы и подрядных организаций. Как отметил на недавнем совещании с заместителями и начальниками управлений городской администрации глава города М. А. Тихомиров, в числе приоритетных вопросов текущей недели остается вопрос уборки городских территорий. Максим Андреевич подчеркнул, что уже сейчас выполнено значительное количество работ в городских парках, дворах и на улицах. В ближайших планах главы - ежедневные выезды на объекты с заместителями для проведения инспекций территории и определения необходимого объема работ. Идет активное взаимодействие с подрядчиками, ставятся первостепенные задачи, в их числе - очистка парковочных карманов от песка. В парке семейного отдыха и на набережной имени Д.И. Менделеева, как было отмечено, уже выполнена значительная часть работ: убраны мусор и осенняя листва, проведено кронирование деревьев и кустарников.

Как только позволила погода, приступили к ямочному ремонту. Вначале в рамках «экстренной помощи» заделывали ямы с помощью рециклера силами муниципального предприятия. Но это временная мера. А с 1 апреля к работам приступила подрядная организация, которая с полной силой взялась за ямочный ремонт. Дорожники используют технологию с нарезанием карт, которая считается одной из наиболее эффективных для этого вида работ: фрезой удаляют участок поврежденного покрытия, а на его место укладывают новый слой асфальта. «В ближайшее время самые аварийные участки дорог приведем в порядок, - подытожил М.А. Тихомиров».

В частности, ямочный ремонт стартовал на улицах Станционной, Строителей, Векслера. Сейчас перед подрядчиком стоит задача отремонтировать 3 500 квадратных метров дорог. На эти работы направлены две бригады.

Фото пресс-службы Администрации города