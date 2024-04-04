Смотрю на экран: женщина, вытирая слёзы, произнесла: сердце разрывается. Это сердце России разрывается от боли, подумала я. Нашим ненавистникам очень хочется, чтобы оно, наше российское сердце, разрывалось, разрывалось, а потом разорвалось совсем. Нам надо, непременно надо, сохранить наше сердце и не дать ему разорваться. Мы должны ещё победить, мы должны вырастить наших детей, внуков нормальными людьми, способными на счастливую долгую жизнь, мы должны переустроить мудро наше бытие так, чтоб в нём жилось-бытовалось счастливо и красиво. А сердце в этом созидании главное, без сердца ничего настоящего не создать, не бывает без сердца-то. Как бы ни было сегодня больно, будем жить мудро, сострадательно, прозорливо. Потому что так НАДО жить, особенно сегодня, сейчас. А теперь просто в тему о нашей земле, о нашей жизни. Тут вот читаю: «Преждевременно говорить, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл» в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу. И правительство нам тоже даст какое-то их видение, как дальше нам действовать», - сказал он». Он - это сын владельца сего несчастного заведения под напыщенным, почти уже русским, ставшим привычным, названием «Крокус Сити Холл» г-на Агаларова. «…опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу». Не могла пройти мимо этих слов. В кои-то веки можно стать молекулой общего мнения страны по такому вопросу. Скажу: веками на российской земле считали - нельзя строить на местах гибели стольких людей ни-че-го, кроме памятника. Да и кто ж на пожарище строит? Предки наши считали, что новый дом на пожарище приносит хозяевам беду. Из-за этого даже целые деревни переносили на новое место. Но бывает, что выбора нет, и на пепелище приходится строить, но только при том условии, что никто при пожаре не погиб. К чему это я? А вот к чему. Если земля Агаларову не принадлежит, то он ограничен во времени - строительство должно быть начато в течение 3 лет со дня пожара, чтобы её не забрали. И ведь может г-н Агаларов снова построить какой-нибудь заковыристый СИТИ для плясок на человеческих костях. А что? Это ж не жилой дом. Ему в нём не жить. А для памятника слишком жирно: земелька-то сказочно дорогая. Вот я и задумалась чего-то. Марина КРИВОНОСОВА