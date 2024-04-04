В Музее истории создания крылатых ракет - отделении Музея Дубны, который находится на территории школы №10 в левобережной части города, новое поступление.

Сотрудникам музея удалось заполучить сохранившийся экземпляр детской коляски под названием «Маркиза» (технический шифр: коляска закрытая КЗ-198-92).

Уникальность этого экземпляра в том, что её разработка началась в конце восьмидесятых годов прошлого века, когда выпуск детских колясок на Дубненском машиностроительном заводе достигал 200 тыс. штук в год. Производство же этой модели было налажено в ПКП «Апекс» в «лихие девяностые», выпуск производился в достаточно ограниченном количестве и достигал не более 1 тыс. штук в год.

Сотрудникам музея еще предстоит отмыть, очистить и привести в порядок этот экземпляр, который в скором времени займет своё место в экспозиции детских колясок музея.

Подготовила Анна Владимирова